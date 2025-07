Lando Norris ha conquistato una brillante vittoria nel movimentato Gran Premio di Gran Bretagna, caratterizzato da condizioni meteo variabili. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, in una gara ricca di colpi di scena che ha visto anche Nico Hülkenberg salire per la prima volta in carriera sul podio della Formula 1.

La gara è partita su pista bagnata, ma senza pioggia, con Max Verstappen che, partendo dalla pole, ha mantenuto il comando davanti a Piastri. L'australiano ha preso il comando poco dopo, proprio mentre la pioggia iniziava a cadere copiosamente sul circuito di Silverstone.

La McLaren ha subito costruito un buon margine, annullato però dall'ingresso della Safety Car. Da quel momento, l'azione in pista è diventata frenetica: Piastri ha ricevuto una penalità di 10 secondi per aver rallentato eccessivamente prima della ripartenza, cui è seguito poco dopo un testacoda di Verstappen che lo ha relegato nelle retrovie.

Con il passaggio da gomme intermedie a slick man mano che le condizioni miglioravano, Piastri ha scontato la penalità durante il pit stop, lasciando via libera a Norris, che ha preso il comando e non l'ha più lasciato. Il britannico ha tagliato il traguardo con 6,812 secondi di vantaggio sul compagno di squadra, acclamato da una folla in delirio.

Ma il vero colpo di scena è arrivato alle loro spalle: Nico Hülkenberg, al volante della Kick Sauber, è risalito dalla 19ª posizione in griglia fino al terzo posto, ottenendo il suo primo podio in Formula 1 al 239° Gran Premio in carriera. Il tedesco è riuscito a respingere gli attacchi di Lewis Hamilton, che ha concluso quarto nella sua prima gara a Silverstone da pilota Ferrari.

Verstappen ha limitato i danni chiudendo quinto, seguito da un solido Pierre Gasly, sesto con l'Alpine. Lance Stroll ha chiuso settimo con l'Aston Martin, dopo aver perso la sesta posizione nel finale a favore di Gasly. Alex Albon ha portato la Williams all'ottavo posto, mentre Fernando Alonso (Aston Martin) e George Russell (Mercedes) completano la zona punti rispettivamente in nona e decima posizione.

Fuori dalla top 10, Ollie Bearman finito 11° davanti a Carlos Sainz (Williams) e a Esteban Ocon (Haas), che ha avuto un contatto nelle fasi finali proprio con Bearman. Giornata da dimenticare per Charles Leclerc, solo 14°, penalizzato dalla scelta rischiosa di montare le slick subito dopo il giro di formazione. Yuki Tsunoda, con l'altra Red Bull, ha chiuso 15°.

Cinque i ritiri in gara. Franco Colapinto è stato il primo, fermandosi nella corsia box con l'Alpine in panne. Liam Lawson (Racing Bulls) è uscito al primo giro dopo un contatto con Ocon (Haas), mentre Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) è finito nella ghiaia. Isack Hadjar (Racing Bulls) ha subito un violento incidente in condizioni miste ma fortunatamente ne è uscito illeso. Infine, Kimi Antonelli (Mercedes) è stato costretto a terminare in anticipo a causa dei danni subiti dopo esser stato vittima di un tamponamento, abbandonato anzitempo una gara già abbondantemente compromessa.

Dopo uno dei weekend più ricchi di colpi di scena della stagione, Piastri conduce ancora i mondiale piloti con 234 punti a +8 su Norris, mentre Verstappen è terzo con 156 punti.

La Formula 1 tornerà in pista nell'ultimo weekend di luglio con il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps.