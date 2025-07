Qualcuno riuscirà a fermarlo? Al momento, la risposta è no. Marc Marquez continua a scrivere la sua personale epopea in sella alla Ducati ufficiale, centrando a Brno la quinta vittoria consecutiva nel Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio della Repubblica Ceca confermando uno stato di forma semplicemente mostruoso, che gli ha permesso di fare il pieno di punti negli ultimi cinque appuntamenti della stagione.

Alle sue spalle si è piazzato un brillante Marco Bezzecchi con l'Aprilia, autore di una gara coraggiosa e aggressiva. Terzo posto per Pedro Acosta (KTM), che ha dovuto difendersi fino all'ultima curva da un arrembante Francesco Bagnaia. Il ducatista, scattato dalla pole, aveva iniziato la gara in testa e sembrava in grado di tenere il passo, ma dopo una serie di duelli e qualche sbavatura, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione.

La partenza ha visto Bagnaia sfruttare al meglio la pole, prendendo il comando. Ma alle sue spalle si sono scatenati i leoni: Marc Marquez ha attaccato già alla terza curva, mentre Bezzecchi ha mandato in visibilio il pubblico con un sorpasso all'esterno su Quartararo, guadagnando la terza posizione e poi portandosi rapidamente su Marquez e lo stesso Bagnaia.

Un lungo di Pecco all'ultima curva ha spalancato la porta a Bezzecchi, che ha preso il comando all'inizio del secondo giro. Ma la gioia è durata poco: al giro 8 Marquez ha affondato il colpo, si è preso la testa della corsa e ha iniziato il suo solito martellamento sul passo gara, spezzando la resistenza di Bezzecchi.

La gara è stata vivace anche più indietro. Alex Marquez, secondo nella generale e partito ottavo, è finito a terra nel tentativo di sorpassare Joan Mir, trascinandolo con sé nella ghiaia. L'incidente è valso ad Alex una penalità con long lap da scontare nel prossimo GP.

Enea Bastianini, autore di una bella rimonta, ha sopravanzato Bagnaia al sesto giro, ma ha esagerato e chiuso la propria gara uscendo il nel giro successivo. Raul Fernandez (Trackhouse) ha invece concluso un'ottima prova in quinta posizione, davanti a Quartararo e a un Jorge Martin in ombra. Il campione del mondo in carica era al rientro dopo un lungo stop per infortunio e ha limitato i danni con un settimo posto.

Con la vittoria di Brno, Marquez fa 5 su 5 nelle ultime gare. Nessuno, prima di lui, aveva mai infilato una striscia così lunga di successi con una Ducati. Il suo vantaggio in classifica ora è mostruoso: +120 sul fratello Alex, mentre Bagnaia è terzo a -168. Numeri che raccontano un dominio schiacciante.

La MotoGP si ferma per la pausa estiva e tornerà in pista dal 15 al 17 agosto con il GP d'Austria al Red Bull Ring.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1946925562246705653/photo/1