"Private Lives of the Windsors" e la bisessualità del Principe George Duca di Kent

Il documentario in tre puntate "Private Lives of the Windsors" realizzato da Smithsonian Channel parlerà della vita e dei segreti dei membri meno conosciuti della Famiglia reale britannica, nati dal re Giorgio V.

Sono in molti, infatti, a conoscere la storia del re Giorgio VI e di suo fratello maggiore Edward, che ha rinunciato al trono per amore dell'americana Wallis Simpson. Pochi, invece, sanno della sorella Mary e degli altri fratelli Henry, George e John.

In questo documentario sarà descritta la loro vita privata nel contesto sociale e politico degli anni '20, '30 e '40, attraverso le loro stesse parole, con lettere, diari e fotografie mai visti prima d'ora.

In una delel tre puntate si parlerà dello zio paterno dell'attuale sovrana Elisabetta II, l'ex Duca di Kent il Principe George.

Sposato a 32 anni con una sua cugina di secondo grado. da cui ebbe 3 figli, il duca era un noto bisessuale. Il Principe George morì nel 1942 a seguito di un incidente aereo in Scozia.