Il libro "SEX and the ECONOMY", scritto dalla giornalista Silvia Martelli e pubblicato da Il Sole 24 Ore, si presenta come un'opera audace e necessaria per comprendere le dinamiche dell'industria del sesso nel contesto contemporaneo. Basato su un’inchiesta podcast premiata e arricchito da una nuova forma narrativa, il volume esplora non solo i mercati spesso sottovalutati dei sex toys, della pornografia e della prostituzione, ma anche il loro profondo impatto economico e culturale.

Martelli apre il sipario su un'industria che genera reclami incredibili: il mercato dei sex toys vale circa 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti, mentre la pornografia supera il miliardo e la prostituzione raggiunge i 15 miliardi. Numeri impressionanti che fungono da indicatore non solo della proliferazione di questi prodotti, ma anche della domanda sociale e culturale che li alimenta. In un mondo in cui la sessualità è sempre più liberata ma, al contempo, complicata da norme legali e morali, l'autrice riesce a mettere in luce la complessità di un business che affronta sfide uniche, oscillando tra legalità e clandestinità. Silvia Martelli non si limita a presentare dati; la sua narrazione pone interrogativi cruciali riguardo ai volti di quest’industria. Chi sono gli imprenditori e le imprenditrici che operano in questo settore? Quali sono le storie dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti? L'opera si distingue per un profondo rispetto verso le esperienze personali di chi vive quotidianamente in questo universo, rendendo evidenti le sfide e le opportunità che ne derivano. Martelli ci invita a guardare oltre gli stereotipi e le semplificazioni, offrendo uno sguardo umano sull'economia del desiderio.

La struttura del libro, che deriva da un'inchiesta podcast articolata in sei puntate, permette all'autrice di utilizzare una narrazione immersiva. La scelta di trasformare un progetto audio in un volume scritto rappresenta una sinergia innovativa, riuscendo a trasmettere le emozioni e le storie con la stessa intensità con cui sono state raccontate nel formato podcast. I lettori si sentono coinvolti in un viaggio che non è solo informativo, ma anche emotivo e riflessivo. Martelli riesce a tratteggiare un panorama che è sia inquietante sia affascinante, facendo emergere nuove prospettive su un'industria che spesso viene relegata ai margini della società. Il riconoscimento del podcast con la Bronze Medal ai Lovie Award nella categoria Podcast Documentary è un chiaro attestato della qualità e della rilevanza del lavoro di Martelli. Essa non si ferma alla mera esposizione di fatti; l'autrice intreccia dati, storie e riflessioni personali in un modo che provoca una reazione. Le sue parole risuonano come un eco di un dibattito più ampio sulla sessualità e l'economia, invitando i lettori a confrontarsi con le proprie convinzioni e pregiudizi.

Un aspetto notevole di "SEX and the ECONOMY" è il modo in cui Martelli integra elementi storici e culturali nella sua analisi. Non si limita a presentare informazioni contemporanee, ma offre una retrospettiva sulla nascita e sull'evoluzione dell’industria del sesso. Il lettore è guidato attraverso le diverse epoche storiche, scoprendo come la sessualità e le sue rappresentazioni siano cambiate nel tempo e come queste trasformazioni abbiano influito sul mercato attuale. L’autrice esplora anche il ruolo della tecnologia, che ha reso l'accesso ai contenuti sessuali più facile e immediato che mai, modificando i comportamenti dei consumatori e dando vita a nuove nicchie di mercato. Tuttavia, dietro questa facciata di innovazione si celano problemi etici e sociali che richiedono un’attenta considerazione, come la questione della digitalizzazione della prostituzione e il fenomeno dei sex workers online.

Il linguaggio di Silvia Martelli è incisivo e poetico, capace di evocare emozioni profonde e stimolare la riflessione. Usa un registro che riesce a essere accessibile senza compromettere la complessità degli argomenti trattati. Ogni capitolo si legge con una certa lentezza, quasi come un assaporare le parole, mentre si dipanano le storie di coloro che popolano questo mondo controverso. Le descrizioni vivide e i dettagli personali arricchiscono il testo, rendendolo non solo informativo ma anche profondamente umano. I lettori possono sentirsi parte di una conversazione più ampia sulla sessualità, il commercio e la libertà, quasi come se fossero accompagnati da Martelli stessa in un viaggio esplorativo. In questo senso, il libro diventa un manifesto per una comprensione più aperta e onesta dell'industria del sesso, sfidando stigmi e pregiudizi.

"SEX and the ECONOMY" di Silvia Martelli rappresenta un’importante contributione al discorso contemporaneo sull’industria del sesso, affrontando argomenti spesso trascurati con sensibilità e rigore. Il libro non solo informa, ma invita alla dialogo e alla riflessione, unendo dati economici a storie personali e a un'analisi culturale profonda. È un’opera che trascende il semplice reportage, divenendo un vero e proprio strumento di comprensione per chi vuole esplorare i confini del desiderio e dell’economia in un’epoca di cambiamenti rapidi e radicali. In un panorama editoriale saturo di informazioni superficiali, il lavoro di Martelli brilla per la sua autenticità e capacità di suscitare domande difficili e necessarie. Forse, leggendo questo libro, potremmo tutti ritrovare un pezzo di noi stessi, confrontandoci con ciò che ci rende più umani: il desiderio, la connessione e l’incessante ricerca di significato nelle relazioni e nei mercati che ci circondano.

ll libro è venduto in edicola dal 22 marzo al costo di € 9,90 oltre al prezzo del quotidiano; nelle librerie dal 28 marzo e nei principali store digitali (Amazon, Ibs, etc.) a € 12,90.

