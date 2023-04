L'incontro pubblico con i cittadini si terrà il 25 aprile e sarà l'occasione per conoscere i candidati al Consiglio Comunale della lista Lega e confrontarsi con loro sulle tematiche del programma amministrativo.

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio per Giacomo Ghilardi, sindaco uscente di Cinisello Balsamo e candidato della Lega che si ripropone per un secondo mandato a ricoprire la carica di primo cittadino e il 25 aprile presenta la Lista della Lega che lo sostiene in un evento pubblico con Salvini.



Con la sua elezione, nel 2018, Ghilardi è stato il primo sindaco a portare a destra il comune di Cinisello Balsamo dopo 70 anni di governo di sinistra. Nei suoi 5 anni di mandato, attraversati dal difficile momento della crisi pandemica, Ghilardi ha garantito stabilità amministrativa e continuità al comune grazie alla presenza di nove consiglieri comunali di maggioranza della Lega, intestandosi risultati importanti come la riqualificazione di piazza Soncino e Costa e di alcune Ville storiche, l'abbattimento dell'ecomostro Bassini, il potenziamento della sicurezza urbana con l'installazione di oltre 200 telecamere all'avanguardia, l'inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile oltre a interventi sulla cultura, a favore dei giovani e tanto altro.

L'incontro pubblico di presentazione della lista Lega si terrà martedì 25 aprile alle ore 18.00, presso il Bar Cpiace, in via Frova 24 a Cinisello Balsamo e vedrà la presenza, accanto ai candidati della Lista Lega, di Matteo Salvini, Vicepremier, Ministro e Segretario della Lega in prima linea nel sostegno alla figura di Ghilardi e al suo progetto amministrativo.

Saranno presenti anche Mauro Grolli, Segretario provinciale della Lega e consigliere uscente che ripropone la sua candidatura, l'assessore uscente Daniela Maggi, anche lei nuovamente in corsa a fianco di Ghilardi, e Alessandra Riccardi, commissario cittadino della Lega di Cinisello Balsamo oltre ad altri autorevoli esponenti territoriali del partito. All'incontro, che sarà allietato da un rinfresco, i cittadini avranno l'occasione di confrontarsi direttamente con i candidati su idee, proposte e programmi.