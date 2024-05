Le Castella (Calabria), 27 Maggio 2024 - Cala il sipario sul primo ciak calabrese della serie tv "Sandokan", con un successo strepitoso che ha acceso i riflettori su Le Castella. Ieri, il suggestivo borgo ha accolto un cast stellare, tra cui spiccano Can Yaman, Ed Westwick, John Hannah, Alessandro Preziosi, Alanah Bloor, Mark Grosy, Gilberto Gliozzi e molti altri.

Nonostante la giornata lunga e impegnativa per troupe e attori, l'atmosfera sul set era elettrizzante. Il pubblico, accorso numeroso per assistere alle riprese, ha avuto l'opportunità di ammirare da vicino i propri beniamini e immergersi nell'atmosfera magica che avvolgeva la produzione.

Un plauso all'organizzazione impeccabile, frutto della sinergia tra amministrazione comunale, associazioni di Protezione Civile, forze dell'ordine e Capitaneria di Porto. Un imponente dispositivo di sicurezza ha permesso lo svolgimento delle riprese in totale tranquillità.

"Sandokan", prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Calabria Film Commission, è una serie tv molto attesa che porterà in vita le avventure del celebre pirata malese. Il film, che verrà distribuito in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group, promette di regalare grandi emozioni agli amanti del genere.

Le riprese in Calabria proseguiranno per diverse settimane, tra Le Castella e Lamezia Terme, dove è stato allestito un backlot. L'appuntamento è per il 2025, quando Sandokan approderà finalmente sugli schermi.

Un grande successo per la Calabria, che ha saputo conquistare la produzione di Sandokan con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua calorosa accoglienza. La serie tv rappresenta un'importante occasione di promozione per il territorio, che godrà di una visibilità internazionale senza precedenti.