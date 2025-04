La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, è stata impegnata nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 106 VarB, nel tratto compreso tra Grotteria e Locri, a seguito di un grave incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, una Ford C-Max, che per cause in corso di lo accertamento ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia. Il conducente, unico passeggero a bordo della vettura, è deceduto a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale sanitario del Suem118, l'elisoccorso che hanno constatato il decesso del conducente.