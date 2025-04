Il singolo della band alternative rock esce l’11 aprile e racconta il disagio del nostro tempo tra digitale e realtà.

Dall’11 aprile è in rotazione radiofonica nazionale e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Restless Analogue”, singolo d’esordio dei Grimace of the White Fly, primo estratto dall’EP “Inconcrete”. Il brano nasce come riflessione sulla comunicazione moderna, sempre più filtrata e svuotata di autenticità, e si fa portavoce della frustrazione di una generazione che fatica a entrare davvero in contatto con gli altri, schiacciata tra convenzioni sociali e sovrastrutture digitali.

“Restless Analogue” è un grido ruvido e consapevole, che intreccia sonorità alternative rock con una scrittura intensa, diretta, capace di evocare immagini forti e immediate. Il brano non si limita a criticare, ma suggerisce una via d’uscita: tornare a forme di comunicazione più vere, meno filtrate, più umane. La scelta del titolo rimanda proprio a questa tensione: l’irrequietezza di chi cerca una connessione autentica in un mondo che si esprime ormai solo per frammenti e notifiche.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2KYPquGo2M91DGitybE8kA?si=420a67ff72b24449

Grimace of the White Fly è un trio nato nell’estate del 2024 e formato dai fratelli Mario e Giovanni Moscotto insieme a Diego Vermiglio. Uniti non solo dalla musica, ma anche dal lavoro condiviso come facchini, i tre sviluppano un forte legame umano che si riflette nella loro proposta artistica. Il progetto nasce dal desiderio di dare forma e voce alle composizioni di Mario, arricchite da anni di esperienze musicali e sperimentazioni personali.

“Restless Analogue” rappresenta l’inizio di un percorso che si annuncia potente, coerente e d’impatto. Il brano fa parte dell’EP “Inconcrete”, un lavoro che affonda le radici in una realtà vissuta con occhi critici e che promette di far emergere una nuova voce nel panorama alternative italiano. Con questa prima uscita, i Grimace of the White Fly mostrano una visione chiara e una forte identità, senza rinunciare alla sensibilità che trasforma il disagio in musica.

Guarda il video

https://youtu.be/Pi4uxjUBaaY?si=HtG8Y3t7Z_zfhdW9

“La difficoltà di connettersi autenticamente in un mondo dominato da interazioni superficiali e prettamente digitali.

Il videoclip, autoprodotto e modificato tramite data-moshing, aggiunge effetti di deformazione, disorientamento e incertezza, rispecchiando il significato del brano.” Grimace of the White Fly

Instagram: https://www.instagram.com/grimaceofthewhitefly

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61567468425130