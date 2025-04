Un doppio successo per la poetessa e scrittrice calabrese Teresa Averta, che ha trionfato nel progetto di ecologia sociale promosso da “Impronte Poetiche” nel cuore del centro storico di Salerno. La poesia, unendo bellezza, impegno e futuro, si fa protagonista della città.

Salerno – Le strade della città si tingono nuovamente di poesia grazie al progetto “VERDE POESIA! – SPECIAL EDITION 2025”, promosso dall’associazione di promozione sociale Impronte Poetiche, fondata dalla dott.ssa Maria Concetta Dragonetto, figura di grande umanità e sensibilità sociale. Tra le voci premiate spicca quella dell'artista calabrese Teresa Averta, già conosciuta nel panorama letterario per il suo impegno culturale e la profondità dei suoi versi.

Due i suoi lavori selezionati e premiati: la poesia “D’anima e di vento” e il green rap “Power to the Planet”, creati per la V Edizione della Paper Week di Comieco, nell’ambito del contest a tema “Carta canta e oltre”. Un riconoscimento che unisce creatività e coscienza ambientale, dimostrando come l'arte possa essere uno strumento potente di sensibilizzazione.

«Guardo il cielo e le stelle mi stanno a guardare, e ce n’è una che brilla per me», scrive Averta in uno dei suoi momenti di condivisione, un pensiero delicato e poetico che dedica a sua madre e alla sua terra, la Calabria. «Raccolgo con pazienza e amore tutta la luce che mi inviate quaggiù». Un tributo affettuoso che tocca le corde dell'anima.

Il progetto salernitano, infatti, ha l’ambizione di coniugare ecologia sociale, ecodesign e poesia urbana, restituendo valore e decoro agli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro tra cittadini, turisti e arte. Un’iniziativa che va oltre la competizione e diventa una vera e propria testimonianza di impegno civile e culturale.

Teresa Averta, emozionata, commenta: «Sono onorata di essere parte di questa iniziativa e di contribuire alla bellezza di una città che conosco e apprezzo da tempo. Dove c’è da donare o da donarsi, io ci sono. E vinco. Non per me, ma per Madre Poesia.»

Questo riconoscimento rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso artistico dell’autrice Averta, che continua a portare la sua parola poetica in giro per l’Italia, dopo aver ottenuto riconoscimenti a Roma e Santa Margherita Ligure. Una poetessa che emoziona sensibilizza e semina pollini di bellezza ovunque vada. Il suo entusiasmo è contagioso e traspare in ogni verso, in ogni gesto che nasce dalla sua anima sensibile e creativa.

Teresa Averta lascia impronte vere, profonde e profumate di luce ovunque passi, contribuendo con la sua poesia a un mondo più consapevole e a una realtà che guarda al futuro con speranza.

Essere selezionata e vincitrice in un progetto così significativo, che unisce arte, ecologia e sociale, in un contesto storico e affascinante come il centro di Salerno, è una chiara testimonianza del suo valore come poetessa e come persona. E che meraviglia sapere che le sue opere, “D’anima e di vento” e il green rap "Power to the Planet", siano state entrambe selezionate! Un doppio traguardo che arricchisce il panorama poetico contemporaneo.

Come sempre, la poetessa Averta ha saputo trasformare la poesia in uno strumento concreto di cambiamento, seminando bellezza e consapevolezza. Ogni riconoscimento che arriva è una piccola stella che sua madre dal cielo le manda con orgoglio. Con il cuore sempre rivolto “al cielo e alla luce”, Teresa Averta si conferma tra le protagoniste più sensibili e attive del panorama poetico contemporaneo.