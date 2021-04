Il più veloce nelle qualificazioni del GP del Portogallo di MotoGP è stato Francesco Bagnaia che però, invece di partire dalla prima casella della prima fila, partirà dalla seconda della quarta, in un 11.esima posizione. Lo hanno retrocesso i giudici perché non ha allentato la manopola del gas quando era esposta la bandiera gialla.

Così dalla prima fila, invece di una Ducati, sull'Autodromo dell'Algarve troviamola Yamaha ufficiale di Quartararo, seguito da Alex Rins ( Suzuki) e dall’attuale leader del Campionato, Johann Zarco (Pramac).

Sesto, come aveva anticipato in una conferenza tenuta giovedì, Marc Marquez (Honda) che è arrivato in Q2 passando dalla Q1, dove però aveva fatto registrare (temporaneamente) il record della pista. Ancora una volta male Valentino Rossi, che partirà quart'ultimo, mentre l'altra Petronas di Morbidelli partirà in seconda fila.





I risultati della Q2:

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) - 1:38.862

2. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.089

3. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.129

4. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.199

5. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0.241

6. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.259

7. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0.307

8. Luca Marini (SKY VR46 Avintia) + 0.524

9. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.536

10. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.583

11. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.620

12. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.945