La stagione 2024/25 di Serie B si è conclusa con esiti sorprendenti, soprattutto in zona retrocessione. Dopo il Cosenza, scendono in Serie C anche Cittadella e, clamorosamente, la Sampdoria, alla prima retrocessione nella terza serie della sua storia. Il quarto verdetto arriverà dal playout tra Frosinone e Salernitana, due ex protagoniste della Serie A.

In chiave salvezza, tirano un sospiro di sollievo Brescia e Mantova, che ottengono i punti decisivi contro Reggiana e Catanzaro. In zona playoff, cambia l’ordine ma non i nomi: Spezia chiude terza, seguita da Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. Resta fuori dal gruppo il Bari, che termina al nono posto e manca l’accesso alla post-season. Di seguito risultati e classifica.



Brescia - Reggiana 2-1

25' Bianchi (B), 45+3' Girma (R), 81' Verreth (B)

Cittadella - Salernitana 0-2

11' Hrustic, 75' Simy

Juve Stabia - Sampdoria 0-0

Mantova - Catanzaro 0-0Modena - Cesena 0-1

89' Antonucci

Palermo - Carrarese 1-1

16' Shpendi (C), 87' Le Douaron (P)

Pisa - Cremonese 2-0

22' Moreo (P), 83' Touré (P), 90+3' Bonazzoli (C)

Sassuolo - Frosinone 0-1

38' Bohinen

Spezia - Cosenza 3-1

14' Elia (S), 29' Kouda (S), 45+3' P.Esposito (S), 48' Artistico (C)

SudTirol - Bari 0-0





Sassuolo 82

Pisa 76

Spezia 66

Cremonese 61

Juve Stabia 55

Catanzaro 53

Cesena 53

Palermo 52

Bari 48

SudTirol 46

Modena 45

Carrarese 45

Reggiana 44

Mantova 44

Brescia 42

Frosinone 43

Salernitana 42

Sampdoria 41

Cittadella 39

Cosenza 30