La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri per la formazione del calendario del prossimo campionato, che sarà sorteggiato venerdì 6 giugno alle 18:30 presso il Teatro Regio di Parma. L'evento segna l'inizio della nuova stagione e fissa i paletti organizzativi che tutte le squadre dovranno rispettare.

Ecco un riepilogo chiaro e diretto di tutto ciò che c'è da sapere.



Le Regole del Calendario

Come ormai da tradizione recente, il girone di ritorno non sarà la semplice copia speculare di quello d'andata. Le partite saranno distribuite in modo diverso, con almeno 8 giornate di distanza tra l'andata e il ritorno dello stesso scontro diretto.

I due turni infrasettimanali sono fissati alla giornata 9 (mercoledì 29 ottobre 2025) e alla giornata 19 (martedì 6 gennaio 2026).

I derby cittadini, per motivi organizzativi e di ordine pubblico, non potranno svolgersi né alla prima giornata né nel turno infrasettimanale (giornata 9). Inoltre, per quanto riguarda Lazio e Roma, sarà garantita l'alternanza degli impegni casalinghi.

Un'altra regola fondamentale riguarda le squadre impegnate in Europa: quelle qualificate alla Champions League non potranno affrontare nei turni indicati le squadre partecipanti a Europa League e Conference League.

I turni protetti sono le giornate 5, 22, 26, 29, 32 e 35, tutte comprese tra due settimane con impegni UEFA consecutivi ("back to back").



Le Date del Campionato

Il campionato inizierà ufficialmente nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà domenica 24 maggio 2026.

Durante le festività natalizie, il campionato non si fermerà: si giocherà nei weekend del 21 dicembre, 28 dicembre e 3 gennaio, oltre al già citato turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Le pause per le nazionali sono previste nelle seguenti date:

Domenica 7 settembre 2025

Domenica 12 ottobre 2025

Domenica 16 novembre 2025

Domenica 29 marzo 2026





Tra regole UEFA, derby tutelati e calendario asimmetrico, la Serie A 2025/26 si prepara con una struttura sempre più attenta a esigenze logistiche, televisive e di calendario internazionale. Il sorteggio del 6 giugno sarà solo il primo passo. Da lì in poi, toccherà al campo.



Nel frattempo si stanno riempiendo anche le caselle delle panchine delle squadre di Serie A tuttora da riempire. Per certi vengono dati Gasperini alla Roma, Juric all'Atalanta e Chivu all'Inter con Pioli - arabi permettendo - come più gradito per sostituire Palladino alla Fiorentina.

Ma le ufficialità devono ancora arrivare...