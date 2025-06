La Salernitana crolla al Ferraris contro la Sampdoria nel match di andata del play-out di Serie B. Subiscono un pesante 2-0 i granata, a decidere sono le reti di Meulensteen, al 40esimo del primo tempo, e del napoletano Curto, nella ripresa all'86esimo. Tensione nel finale con un espulso per parte, Borini per i doriani e Stojanovic dall'altro lato. Ora la Salernitana dovrà recuperare il doppio svantaggio nel match di ritorno all'Arechi, per scongiurare l'incubo Serie C.

Sospetta intossicazione alimentare: è questa la diagnosi per la quale sono stati registrati alcuni giocatori e componenti dello staff della Salernitana al triage dei Pronto soccorso degli ospedali “Ruggi” di Salerno e “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Secondo quanto riporta Tuttosalernitana, la corsa ai due nosocomi è avvenuta subito dopo il volo di ritorno con un volo charter atterrato a Pontecagnano dopo la partita di andata dei playout persa per 2-0 contro la Sampdoria.

Tutti i componenti della comitiva granata avrebbero consumato un pasto al sacco, in aereo, fatto confezionare a Genova. I resti di quello che è stato consumato sono stati fatti analizzare. Quanto accaduto è stato denunciato, attraverso una telefonata effettuata dai dirigenti della società granata, anche alla polizia di Genova affinché vengano effettuate le opportune indagini. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti.

Questa la nota: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria. La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti.

La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Pertanto, in attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere di aver inoltrato alla LNPB formale richiesta di rinvio ad altra data della gara contro la Sampdoria, allo stato prevista per venerdì 20 giugno. Aggiornamenti sulle condizioni di salute dei tesserati e sulla ripresa della preparazione saranno diffusi nelle prossime ore."