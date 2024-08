Viaggio sulla Luna è un viaggio nel tempo, un tuffo nel cuore del cinema delle origini. È un film che ci ricorda che la magia del cinema sta nella capacità di farci sognare e di farci credere che tutto è possibile.

È il racconto fantastico di una spedizione lunare realizzata attraverso i primissimi e innovativi trucchi di cinepresa impiegata per far sparire, riapparire, trasformare persone e oggetti.

Un pioniere degli effetti speciali

Méliès è stato il primo a comprendere le potenzialità del cinema come mezzo per creare mondi fantastici e illusioni ottiche. Le sue tecniche innovative hanno ispirato generazioni di cineasti, aprendo la strada a capolavori come "Metropolis" di Fritz Lang, "L'uomo invisibile" di James Whale e "Hugo Cabret" di Martin Scorsese, tutti film che in qualche modo rendono omaggio al suo genio.