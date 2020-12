Successo internazionale per l’attrice, conduttrice e modella italiana Eleonora Pieroni. Volto di tanti film e fiction nostrane, tra cui Una Pallottola nel Cuore al fianco di Gigi Proietti e Don Matteo dell’iconico Terence Hill, l’artista di Foligno è sempre più immersa nel suo lavoro, che si svolge prevalentemente negli States, dove risiede insieme al marito, stylist dei vip, Domenica Vacca.

Di recente, oltre a girare una serie tv per il colosso dello streaming Netflix, Eleonora è stata impegnata in Italia per le riprese di un nuovo film. Qualche anno fa, inoltre, le è stato affibbiato a New York il soprannome di “madrina della Quintana” per aver fatto sì che la delegazione della manifestazione sfilasse a New York in occasione del Columbus Day 2017. L’evento di degustazione dei cibi, olio e vini dell’Umbria e di promozione che ne è conseguito ha dato dunque risalto nei suoi aspetti culturali, artistici e naturalistici alla sua regione di appartenenza. Un impegno che le è valso il premio di Personaggio ed eccellenza italiana che promuove la cultura italiana in America e l’appellativo di Ambasciatrice d’arte del made in Italy.

Forte sostenitrice del body positivity, tant’è che non è mai ricorsa a ritocchi o cambiamenti, la Pieroni non ha nel suo corpo nemmeno un tatuaggio e, attualmente, è impegnata nella stesura di un libro che incoraggia le donne a tirare fuori la loro positività, ad utilizzare nel migliore dei modi tutto quello che la natura ha dato a ciascuna di loro fin dalla nascita.

Dopo aver sfilato per numerosi brand prestigiosi e rinomati, Eleonora nel suo curriculum vanta la partecipazione a cartelloni pubblicitari sulla Fifth Avenue a New York e servizi fotografici in magazine come Vanity Fair, Lady Sposa e Vogue America. Il suo percorso artistico da attrice è stato poi segnato dal diploma all’Accademia di Roberto Rossellini a Roma e alla New York Film Accademy, dove ha studiato con la celeberrima Susan Batson, la coach di Nicole Kidman, e Larry Moss, insegnante di Leonardo di Caprio e Meryl Streep.

A gennaio, grazie all’amicizia con Ivanka Trump, conosciuta a sua volta per via del rapporto instaurato tanto tempo prima con la madre Ivana, ha trascorso il Capodanno a Mar-a-Lago, a Palm Beach, nella residenza dell’ormai Presidente uscente Donald e di sua moglie Melania. Un’occasione che ha considerato epica, visto che per lei è stato un onore stare a stretto contatto con un l’uomo che dirigeva il Paese dove lei e Domenico, da italiani, hanno scelto di vivere.