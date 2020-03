Joe Biden è il "campione" di Matteo Renzi, colui che - secondo il proprietario di Italia Viva - meglio rappresenterebbe il Partito Democratico Usa nella sfida a Donald Trump alle presidenziali di novembre. Per Matteo Renzi, Bernie Sanders è un "estremista", perché si professa socialdemocratico e nel suo programma ha indicato che istruzione e sanità siano gratuite, a spese dello Stato.

Nel dibattito a porte chiuse che si è svolto domenica tra i due candidati democratici negli studi della CNN, un punto centrale della discussione ha riguardato il coronavirus e le misure che Biden e Sanders avrebbero preso nel caso fossero stati alla guida degli Stati Uniti.

Come è ormai noto, Biden - causa l'età - ha evidenti problemi cognitivi: si dimentica i nomi (anche quello di Obama!), confonde i termini, confonde le persone, balbetta, usa espressioni inappropriate rispetto all'argomento trattato... Trump, da un po' di tempo, lo ha soprannominato "Sleepy Joe", ma è evidente che se dovesse essere Biden lo sfidante alle elezioni di novembre, lo "Sleepy" finirebbe per essere sotituito con un altro attributo ben più calzante al suo stato di salute.

Perché questa breve digressione su Biden? Perché ieri - e non si sa a questo punto se dobbiamo cartalogarla come sfacciata menzogna o ennesimo infortunio dovuto al suo evidente declino cognitivo - "Sleepy" Joe, ad una delle domande che hanno ridguardato l'argomento Coronavirus, ha detto che quanto accade in Italia è la dimostrazione che l'assistenza sanitaria pubblica non è in grado di rispondere all'emergenza coronavirus.

Bernie Sanders, correttamente e logicamente, aveva suggerito che una sanità pubblica, una sanità garantita a tutti gratuitamente, è la protezione di cui l'America avrebbe bisogno contro un'epidemia come quella da coronavirus.





This coronavirus pandemic exposes the incredible weakness and dysfunctionality of our current health care system.



We are the only major country not to guarantee health care to all our people.



We need Medicare for All. #DemDebate pic.twitter.com/ifuI79NoDu — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 16, 2020



Biden gli ha replicato invece che il "Medicare for All", che il senatore del Vermont vorrebbe applicare negli Usa, in Italia non ha funzionato, come dimostrerebbe il numero di contagiati.

Toc, toc! Chissà se bussando alla scatola cranica di Biden un qualche rimasuglio di materia grigia sarebbe in grado di rispondere "presente".

L'eroe di Matteo Renzi ha fatto intendere, in pratica, che il contagio di un virus per cui nessuno ha un vaccino e una cura efficace, sarebbe causato dal sistema sanitario pubblico, garantito a tutti... Lo stesso sistema sanitario che in Italia viene indicato da tutti come argine al coronavirus, compresi fascisti e sovranisti (ammesso che esista tra loro una differenza)... gli stessi che affermano che per loro Trump è un esempio.

E naturalmente, secondo Matteo Renzi, Bernie Sanders sarebbe un'estremista!