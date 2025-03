Euro-Med Human Rights Monitor – La sentenza della Corte suprema di Israele di respingere la richiesta di autorizzazione all'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza è una componente cruciale di un sistema coloniale ben funzionante, progettato per perpetrare il crimine di genocidio contro la popolazione della Striscia.

La sentenza emessa giovedì 27 marzo è un'ulteriore prova che la magistratura israeliana, che non è mai stata uno strumento di giustizia per i palestinesi, funziona come parte di un sistema in cui partecipano tutte le istituzioni statali, che si tratti del governo israeliano, dell'esercito e di altre forze di sicurezza, della procura militare, dei tribunali o dei media. Tutte queste istituzioni violano palesemente le norme legali e umanitarie internazionali commettendo crimini contro i palestinesi, aiutando a commettere tali crimini coordinando le loro attività e/o fornendo una falsa copertura legale.

La Corte Suprema israeliana ha legittimato in modo esplicito e diretto il blocco illegale della Striscia di Gaza da parte di Israele. Questo blocco ha negato cibo, acqua, medicine, carburante ed elettricità a oltre due milioni di persone, metà delle quali sono bambini, per quasi 18 mesi. Nel frattempo, le organizzazioni per i diritti umani hanno avvertito che il rifiuto di Israele di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e beni di prima necessità nell'enclave per più di tre settimane consecutive ha accelerato la carestia nella Striscia e ha portato alla morte di neonati per fame. Uno degli esempi più evidenti della complicità di tutte le istituzioni statali israeliane nel crimine di genocidio è l'uso della fame come arma dichiarata contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, che ora è diventata una politica ufficiale attraverso una decisione "politica" convalidata da una sentenza del tribunale.

Per sostenere la sua sentenza, la corte israeliana ha utilizzato l'argomento secondo cui lo Stato di Israele è esente dagli obblighi di occupazione belligerante ai sensi del diritto internazionale in tutti i casi relativi alla Striscia di Gaza. Ciò viola palesemente le norme giuridiche internazionali consolidate che sono riconosciute come applicabili al Territorio palestinese occupato. Va inoltre contro il parere consultivo del 2024 della Corte internazionale di giustizia e viola gravemente le sentenze della Corte internazionale di giustizia nel caso di genocidio del Sudafrica contro Israele.

La Quarta Convenzione di Ginevra, che si applica al Territorio palestinese occupato, inclusa la Striscia di Gaza, è gravemente violata dalla recente decisione della corte israeliana. La potenza occupante è tenuta dalla Convenzione a fornire cibo e forniture mediche alla popolazione occupata. È inoltre tenuta a consentire gli sforzi di soccorso a beneficio di queste popolazioni nel caso in cui le risorse locali siano insufficienti e a consentire la fornitura di strutture, comprese quelle condotte da stati o organizzazioni umanitarie, in particolare quelle che riguardano aiuti alimentari, vestiario e forniture mediche.

Euro-Med Monitor sottolinea che la decisione è un flagrante disprezzo per le sentenze della Corte internazionale di giustizia nel caso di genocidio Sud Africa contro Israele. A gennaio e marzo 2024, la Corte ha ordinato a Israele di adottare misure rapide e decisive per consentire la fornitura di aiuti umanitari e servizi di base essenziali per alleviare le terribili circostanze affrontate dai palestinesi nella Striscia di Gaza. In coordinamento con le Nazioni Unite, queste misure includevano la fornitura di cibo, acqua, elettricità, carburante, riparo, aiuti umanitari, vestiario, igiene e servizi igienico-sanitari, nonché forniture mediche e assistenza medica ai palestinesi in tutta la Striscia, anche espandendo il numero e la capacità dei valichi di frontiera terrestri e mantenendoli aperti il ​​più a lungo possibile.

La Corte internazionale di giustizia ha affermato che le azioni di Israele nella Striscia di Gaza costituiscono una minaccia reale e immediata di genocidio per il popolo palestinese, nonché la possibilità di danni irreversibili e violazioni dei diritti dei palestinesi a essere protetti dal genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

La motivazione della corte israeliana è quindi in diretta opposizione al parere consultivo emesso il 19 luglio 2024 dalla Corte internazionale di giustizia, la corte più alta del mondo. La CIG ha affermato inequivocabilmente che gli obblighi legali di Israele non sono stati revocati dal suo ritiro militare dalla Striscia di Gaza nel 2005, poiché Israele mantiene ancora un controllo effettivo su aree chiave della Striscia, come la zona cuscinetto, i confini terrestri, marittimi e aerei, le restrizioni alla circolazione di persone e merci e il controllo fiscale. Dal 7 ottobre 2023, questo controllo è diventato molto più intenso. Come Di conseguenza, Israele continua a essere la forza occupante in conformità con il diritto internazionale ed è responsabile della fornitura di aiuti umanitari e di altri beni di prima necessità alla popolazione civile nella Striscia.

Il rifiuto di questi precetti giuridici fondamentali da parte della corte israeliana non è solo una lettura errata; piuttosto, è un deliberato intervento giudiziario mirato a negare l'esistenza dell'occupazione israeliana e a minare le leggi che salvaguardano i diritti delle persone che vi sono soggette. Visto nel quadro più ampio della complicità istituzionale che aiuta a consentire e a portare a termine il crimine di genocidio di Israele contro il popolo palestinese, questo intervento trasforma il sistema legale internazionale da uno strumento di protezione in una copertura per l'impunità.

Israele ha un dovere legale nei confronti del popolo che governa, e questo dovere si estende oltre il suo rapporto legale con il territorio. Invece, richiede un fermo obbligo di sostenere e difendere i diritti umani e i principi del diritto internazionale preventivo in tutte le condizioni. Le responsabilità di Israele ai sensi delle convenzioni fondamentali sui diritti umani, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e altri strumenti internazionali, si estendono oltre le normative del diritto di occupazione e includono doveri relativi alla prevenzione della carestia della popolazione e al permesso di ingresso degli aiuti umanitari. Indipendentemente dalla posizione legale di uno stato ai sensi del diritto internazionale, il suo controllo effettivo su un territorio funge da fondamento per la sua responsabilità legale per le azioni che hanno un impatto sui residenti di questo territorio.

La sola presenza di uno stato di occupazione non annulla i doveri di una potenza occupante di impedire che la popolazione occupata viva in condizioni inadeguate o soffra di gravi danni fisici o mentali.

Al contrario, questi doveri sono imposti da standard preventivi di diritto internazionale consuetudinario, come il divieto assoluto di crimini contro l'umanità, come l'apartheid e il genocidio. Sia in tempo di pace che di conflitto, questi standard richiedono a tutti gli stati di sostenere questi diritti e di garantirne la protezione in ogni momento.

Tutti i palestinesi nella Striscia di Gaza stanno vivendo una situazione umanitaria terribile, soprattutto da quando la campagna genocida di uccisioni dirette di Israele nella Striscia è ripresa il 18 marzo. Ciò avviene in un momento in cui Israele sta utilizzando altri strumenti di genocidio contro la popolazione della Striscia da un anno e mezzo. Questi strumenti includono la fame, il blocco, la privazione di praticamente tutti i mezzi di sopravvivenza, gravi sofferenze fisiche e psicologiche e l'imposizione di condizioni di vita distruttive, tutte volte a distruggere il popolo palestinese lì.

Non solo la situazione in corso nella Striscia di Gaza viola gli obblighi legali di Israele, ma mette anche direttamente in discussione l'aderenza di tutti gli altri stati ai propri obblighi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente coinvolti nel genocidio o che non abbiano agito in modo deciso per fermare Israele se fossero in grado di farlo. La Quarta Convenzione di Ginevra, la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio e il diritto internazionale consuetudinario vincolano tutti questi stati. Queste normative richiedono agli stati di lavorare attivamente per prevenire il genocidio e di astenersi da qualsiasi azione che faciliti, incoraggi o apra la porta al suo verificarsi.

La comunità internazionale deve smettere di schiavizzare il popolo palestinese a uno stato che sta usando tutte le sue istituzioni ufficiali per distruggere le loro vite, cacciarli dalla loro terra e minacciare la loro identità nazionale condivisa. Data la sua decennale incapacità di sostenere il diritto internazionale e di applicarlo equamente e senza discriminazioni nei confronti dei palestinesi, la comunità internazionale è direttamente responsabile della disastrosa realtà che i palestinesi affrontano oggi, ovunque si trovino. Questo fallimento rivela le fondamenta parziali su cui è stato fondato il sistema internazionale, poiché questo sistema ha privato i palestinesi dei loro diritti più fondamentali, in particolare il loro diritto di esistere.

Tutti gli stati devono assumersi i propri obblighi legali individuali e collettivi e agire rapidamente per porre fine al genocidio nella Striscia di Gaza. Devono fare tutto il possibile per proteggere i civili palestinesi lì, ovvero applicare tutte le misure necessarie per costringere Israele a revocare immediatamente e completamente il blocco; consentire la libera circolazione di persone e beni; aprire tutti i valichi senza condizioni arbitrarie; e adottare misure decisive per proteggere i palestinesi dagli spostamenti forzati e dalle uccisioni rapide o al rallentatore. Ciò comporta l'avvio di una risposta immediata per rispondere alle esigenze urgenti e pertinenti della popolazione, come l'offerta di alloggi temporanei adeguati per gli sfollati.

La comunità internazionale deve imporre sanzioni economiche, diplomatiche e militari a Israele a causa delle sue sistematiche e gravi violazioni del diritto internazionale. Queste sanzioni, che aumenteranno la pressione su Israele affinché ponga fine ai suoi crimini contro i palestinesi, dovrebbero includere il divieto di esportazioni di armi verso Israele; l'interruzione della cooperazione militare con Israele; il congelamento dei beni finanziari dei funzionari coinvolti in crimini contro i palestinesi; e la sospensione dei privilegi commerciali e degli accordi bilaterali che danno a Israele benefici economici.

Oltre ad agire per porre fine alle politiche israeliane che violano i più fondamentali principi umanitari e mettono in pericolo la vita di milioni di civili, gli Stati parti della Quarta Convenzione di Ginevra dovrebbero adempiere al loro dovere, ai sensi dell'Articolo 1 comune, di sostenere e garantire l'adesione alla Convenzione in ogni circostanza.

La Corte penale internazionale deve emettere mandati di arresto per i funzionari israeliani coinvolti in crimini internazionali nella Striscia di Gaza e accelerare le indagini in corso. Inoltre, la Corte dovrebbe riconoscere e affrontare specificamente i crimini di Israele come genocidio. Gli Stati parte dello Statuto di Roma dovrebbero adempiere ai loro doveri legali per assistere la Corte in ogni modo possibile; assicurarsi che i mandati di arresto contro i funzionari israeliani vengano eseguiti; portare questi funzionari alla giustizia internazionale; e assicurarsi di porre fine alla politica di impunità che è stata concessa a questi funzionari finora.

Oltre ad adempiere ai propri obblighi legali, la comunità internazionale deve agire immediatamente per porre fine alle cause profonde della sofferenza e della persecuzione sopportate dal popolo palestinese negli ultimi 76 anni: l'occupazione israeliana e il colonialismo di insediamento nei Territori palestinesi occupati. La comunità internazionale deve obbligare Israele a garantire il diritto dei palestinesi a vivere in libertà, dignità e autodeterminazione in conformità con il diritto internazionale; a smantellare il sistema di apartheid e isolamento imposto ai palestinesi; a revocare il blocco illegale della Striscia di Gaza; a ritenere responsabili e processare i responsabili e gli alleati israeliani; e a garantire i diritti delle vittime palestinesi al risarcimento e alla riparazione.