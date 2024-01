Quest'anno la gara per il Miglior film d'animazione agli Oscar è tra due film particolarmente apprezzati dalla critica: da un lato Spider-Man: Across the Spider-Verse, vincitore di numerosi premi assegnati dalle Associazioni dei critici americani tra cui l’HCA Astra Film Award assegnato dalla Hollywood Creative Alliance e il Critics Choice Award, e dall'altro un gioiello dell'animazione, Il ragazzo e l'airone, che ha tutte le carte in regola per superare il favorito, dopo aver vinto non solo il Golden Globe ma anche 13 Film Critics Association Awards.

Quanto alla possibile cinquina troviamo Elemental, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem e Nimona dopo il boom di nominations agli Annie Awards. Ad inseguirli ci sono The Super Mario Bros. Movie e Wish.