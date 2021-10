In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso gli script più interessanti dell’anno.

Per la categoria Miglior sceneggiatura originale i più quotati al momento sono: Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza ambientato nella San Fernando Valley del 1973, Kenneth Branagh per il suo racconto autobiografico nell'apprezzato Belfast durante i tumultuosi anni ’60 durante il conflitto dell’Irlanda del Nord, il poliedrico Zach Baylin per il biopic Una famiglia vincente - King Richard, sul padre delle due leggende del tennis femminile mondiale, le sorelle Venus e Serena Williams.

Per la categoria Miglior sceneggiatura non originale i più quotati ad oggi sono: Jane Campion per l'applaudito The Power of the Dog tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Savage, Guillermo Del Toro e Kim Morgan per La fiera delle illusioni, nuovo adattamento del romanzo omonimo di William Lindsay Gresham, Joel Coen per l’adattamento cinematografico della famosa tragedia di Shakespeare, Macbeth, dal titolo The Tragedy of Macbeth.