Maverick Vinales (Aprilia) si esalta nel venerdì del Sachsenring, dominando le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2024, valido come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo ha stabilito il nuovo record del tortuoso circuito tedesco in 1:19.622, candidandosi al ruolo di possibile mina vagante per le posizioni di vertice nella Sprint e nella gara lunga.

Vinales, sulla pista più corta del campionato, ha fatto la differenza con un giro eccezionale che gli ha consentito di infliggere dei distacchi importanti al resto dei rivali. Così, il secondo tempo di giornata messo a segno dalla Ducati Pramac del leader del mondiale Jorge Martin è più lento di 340 millesimi, mentre l'Aprilia porta a casa anche il terzo tempo grazie al portoghese Miguel Oliveira (Trackhouse Racing).

A seguire troviamo un quartetto di Ducati formato, nell'ordine, da Alex Marquez (4° a 0.407) e dagli italiani Francesco Bagnaia (5° a 0.439, non brillando sul giro secco dopo un long-run positivo), Enea Bastianini (6° a 0.463) e Franco Morbidelli (7° a 0.464), mentre completano l'elenco dei primi 10 in prequalifica le KTM di Pedro Acosta (8° a 0.520) e Brad Binder (10° a 0.662) oltre alla Ducati GP23 di Fabio Di Giannantonio (9° a 0.658), tutti ammessi direttamente in Q2.

Escluso dalla top10 il favorito della vigilia, Marc Marquez, che nei pochissimi giri portati a termine ha fatto intravedere un potenziale impressionante. Peccato però che l'otto volte campione del mondo sia stato anche protagonista di un brutto, quanto spettacolare, high-side in curva 11 ad inizio sessione, finendo per sbattere violentemente la schiena sull'asfalto. Marquez è comunque riuscito a tornare in pista e piazzare il miglior tempo in quel frangente, salvo poi rientrare subito ai box terminando anzitempo la sessione di prove a causa di un forte dolore nella zona costale. Alla clinica medica hanno comunque stabilito che Marquez sia "arruolabile" per sabato... purché lui si senta in grado di correre.

A MONSTER highside for @marcmarquez93! 🤯😱



That's a big one and crash #2 of the weekend for the Spaniard, who is back on his feet 👍#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/kpdghstopd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 5, 2024

Questi gli appuntamenti per sabato con la MotoGP:

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (15 giri)