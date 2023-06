Dopo l'udienza del mercoledì che si è tenuta normalmente in p.za San Pietro fino quasi alle 11, papa Francesco si è recato al Gemelli dove sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Ieri il pontefice, come aveva poi ufficializzato in una nota la Sala stampa vaticana, si era recato "al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici" per poi far ritorno a Santa Marta prima di mezzogiorno.

Il nuovo intervento chirurgico a cui il Papa dovrà sottoporsi già nel primo pomeriggio è un intervento in anestesia generale di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

La notizia è stata comunicata dallo stesso direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni.

L'intervento si è reso necessario a causa di un "laparocele incarcerato che causa sindromi sub-occlusive ricorrenti, dolorose e che peggiorano nel tempo. Il Papa rimarrà ricoverato per diversi giorni presso il nosocomio per consentire una normale fase di recupero post-operatorio e il completo ripristino delle funzioni".

Quello odierno è il terzo ricovero al Gemelli per il Papa. In precedenza, era stato ricoverato il 29 marzo a causa di una bronchite infettiva che aveva causato problemi respiratori. Era stato dimesso il 1° aprile dopo un rapido e positivo recupero. In un'intervista successiva, il Papa aveva raccontato che il ricovero era stato dovuto a una forte polmonite acuta. Nel luglio 2021, il Papa aveva affrontato un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.