Secondo quanto riportato dal Washington Post, Elon Musk avrebbe scelto Linda Yaccarino per occupare, al suo posto, la carica di amministratore delegato di Twitter.

Dopo aver lavorato per oltre un decennio come presidente del settore pubblicità e partnership di NBCUniversal, una delle maggiori aziende di media al mondo, Yaccarino sarebbe stata scelta dal tycoon stata scelta da Elon Musk come nuova CEO di Twitter, in particolare per la vasta esperienza da lui accumulata nel settore della pubblicità, dell'e-commerce e della gestione d'azienda, guidando una squadra di 2.000 persone che ha generato oltre 100 miliardi di dollari di vendite pubblicitarie e ampliato la portata globale di NBCUniversal. Yaccarino ha una laurea in comunicazione ottenuta alla Penn State University ed è stata eletta Women of the Year nel 2022.

Il suo compito sarà quello di rilanciare Twitter, che negli ultimi mesi ha perso molti inserzionisti e utenti a causa delle politiche e dei licenziamenti di massa attuati da Musk, che rimarrà comunque presidente e responsabile dell'aresdella parte tecnologica del social network.

Yaccarino dovrà trovare nuovi modi per monetizzare Twitter tramite offerte e partnership, oltre a gestire le risorse umane e la sicurezza della piattaforma. Si tratta di una sfida non facile, ma Yaccarino ha dimostrato di avere le competenze e la visione necessarie per avere successo anche in questa impresa.