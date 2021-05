DISCOnnessi è la nuova rubrica targata SocialTalkWeb da un’idea di Ivan Fedele.

Parte il 17 maggio alle ore 18.30 in diretta live Facebook tutti i lunedì “DISCOnnessi”, la rubrica musicale a cura dell’attore Ivan Fedele che farà il suo debutto sulla pagina Facebook Social Talk Web.

Ogni lunedì pomeriggio il celebre comico di “Made in Sud” e “Troppo Napoletano” ci condurrà in un suggestivo viaggio tra gli album che hanno fatto la storia della musica, in compagnia di famosi ospiti e appassionati fan che racconteranno, senza filtri, il proprio rapporto con “i dischi del cuore”.

In diretta dal negozio di vinili “12Inch” di Napoli, Ivan Fedele aprirà ogni lunedì pomeriggio il cassetto dei ricordi con una puntata monografica incentrata su un disco che ha segnato la Storia del Pop.

La prima putata (17 Maggio 2021) sarà dedicata a “Strada facendo” di Claudio Baglioni (in occasione del quarantennale del suddetto album), per poi proseguire con Vasco Rossi e il suo “Gli spari sopra” (24 Maggio) e altri dischi capolavoro.

I “DISCOnnessi”, il cui sottotitolo ideale è “Una vita con la musica”, sarà un percorso tra noi e la musica pop.

Perché tra canzoni e amore, le sette note sono riuscite a guidare il nostro cammino in tante fasi, dal disco in vinile, passando al CD fino ad arrivare al digitale, perché in qualunque forma e supporto si ascolti la musica, non smette di farci sognare.





Cenni biografici:

Ivan Fedele, su Rai 2 con “Made in Sud” e “Fatti unici”, al fianco di Alessandro Siani in “Rimandato in 7 materie” e “Serata felicità”, autore della trilogia di romanzi editi da Homo Scrivens “Non avrai altro dio all’infuori di Claudio”, “Mal comune e in mezzo Claudio” e “L’importanza di chiamarsi Claudio”, tra gli autori del saggio musicale “Trent’anni di Oltre” per Santelli Editore e in radio su CRC Targato Italia con “Il Fattappost”.

Vi aspettiamo... connessi!