“Speranze Nuove” (The Lab Music Factory) è il nuovo singolo di Oras, un brano intenso e malinconico che scava nel rapporto tra padre e figlio con delicatezza e verità.

Un viaggio emotivo tra distanze, silenzi e piccoli gesti mai dimenticati -spiega l’artista- dove la voce cerca risposte e, allo stesso tempo, costruisce un ponte di riconciliazione.

Con sonorità pop e un’interpretazione profonda, la canzone fonde la forza della vulnerabilità con la voglia di rinascere, parlando a chiunque abbia mai cercato di ricucire un legame importante.

Prodotto da Alex D’Errico e scritto da Oras insieme a Daniel Riggione, con la direzione artistica di Franco Iannizzi, il brano è un frammento di vita che si fa musica.

Biografia

Manfredi Orazio, in arte Oras, è un cantautore calabrese originario di San Mango d’Aquino (CZ). Il suo legame con la musica nasce a soli 4 anni, davanti a un pianoforte, e da allora diventa la colonna sonora della sua vita. Dopo essersi formato alla Jul Academy, si diploma in Canto Moderno e Music Performance, intraprendendo un percorso artistico indipendente, guidato da autenticità e passione. Nel tempo ha partecipato a numerosi concorsi, vincendo il premio per il miglior inedito al contest “Chi Fermerà la Musica” con il suo singolo d’esordio “Molecole”. È stato finalista al Premio Mia Martini, al Tour Music Fest, ha calcato il palco di Area Sanremo, aperto concerti per artisti come Eman, Gemelli Diversi, Amedeo Minghi, e ha partecipato a tre puntate del programma “Mezzogiorno in Famiglia” su Rai2. Come cantautore ha autoprodotto i primi singoli “Molecole”, “Prima Che Brucerò” e “Fragile”. Con l’etichetta Lab Music Factory ha pubblicato “Nuvola d’Argento” e “Mantra”, e si prepara ora a raccontare una storia ancora più intima con il brano “Speranze Nuove”, dedicato al rapporto profondo e complesso con il padre. Nel 2025 si esibisce in Russia con l’orchestra di Sergiev Posad, portando “Speranze Nuove” e alcuni classici italiani davanti a oltre 2000 persone. Le sue canzoni nascono da emozioni vere, trasformate in storie che parlano a chi ascolta. Perché ogni nota di Oras è una ferita che ha scelto di farsi bellezza.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2FKR8sWVHIRHBDYayp6ZiL?si=4D-gP4RESNKyBSbi_mzY7A

Instagram: https://www.instagram.com/orasmusicofficial_/

TikTok: https://www.tiktok.com/@oras.music?lang=it-IT