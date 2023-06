Una cena per due, a lume di candela con vista sul Golfo, fatta di antipasto, primo, secondo, dolce, caffé, acqua e vino a 39 euro vale la pena provarla. Così come antipasto, pizza e bibita a 12, oppure il massaggio ayurvedico a 19, l’abbonamento a cinque lavaggi auto a 20, il manicure, pedicure, ceretta, pulizia viso e solarium a 19.

La formula dei coupon torna prepotentemente sul mercato e il passaparola moltiplica le vendite. E’ un momento di difficoltà per le famiglie italiane che magari non possono concedersi il ristorante, costrette ad evitare il superfluo perché devono fare i conti con il portafoglio che si sgonfia tra bollette e aumenti, cercando di risalire la china dopo gli ultimi anni. Ma forse non è solo un fatto di crisi: forse c’è anche un consumatore più attento che si sforza di trovare un rapporto più giusto tra qualità e prezzo e fruga tra le «offerte» che la città propone, diciamoci la verità: risparmiare piace a tutti.

E’ in questo scenario che sta raccogliendo tantissime adesioni l’app di Ticketprivé, progetto per il rilancio delle attività locali, realizzato dalla società di marketing Remote Marketing Studios. Si tratta in sostanza di un contenitore di offerte e promozioni che si possono scaricare gratuitamente semplicemente visitando il sito ticketprive.it, senza pagare online.

Con Ticketprivé, sara’ possibile – e’ detto in un comunicato dell’azienda – cercare e pubblicare offerte di ogni genere ed i campani potranno trovare ogni giorno sconti straordinari sulle migliori cose da fare, mangiare, vedere in Campania. Ticketprivè garantisce ai suoi iscritti sconti vantaggiosi negli esercizi commerciali locali grazie alla forza del gruppo di acquisto e aiuta le piccole e medie imprese ad incrementare il proprio business attraverso i potenti strumenti del marketing online ed sfruttare al massimo il mercato digitale, con una piattaforma di vendita e di comunicazione innovativa ed efficace.

Come funziona Ticketprivé? Bisogna collegarsi – e’ spiegato nel comunicato – al sito www.ticketprivé.it, scegliere la città desiderata e cercare l’offerta a cui si e’ interessati. E’ possibile registrarsi con il proprio indirizzo di posta elettronica alla newsletter giornaliera contente tutte le migliori offerte della propria citta’ o consultarle tramite l’applicazione Ticketprivé per smartphone e scaricarle gratuitamente creando un contatto diretto con le aziende.