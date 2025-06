Nasce l’APP “Messaggi Legali”: la nuova frontiera delle comunicazioni a valore legale su WhatsApp.

Dopo oltre 24 anni di esperienza nel settore delle investigazioni informatiche e della certificazione forense, il team di AnalisiForense.eu annuncia con orgoglio il lancio della nuova applicazione “Messaggi Legali”, pensata per trasformare un gesto quotidiano, l’invio di un messaggio WhatsApp, in un atto giuridicamente valido.



Un’idea semplice, ma rivoluzionaria.

Grazie a questa app innovativa, chiunque potrà inviare comunicazioni legalmente rilevanti, certificabili e tracciabili in pochi secondi, senza necessità di PEC o raccomandate. Il cuore del servizio è l’unione tra la praticità delle chat quotidiane e la forza probatoria della certificazione forense dei messaggi WhatsApp, già riconosciuta dai tribunali italiani.



A cosa serve l’APP “Messaggi Legali”?

L’app è stata progettata per semplificare la vita ai privati cittadini offrendo una soluzione efficace e immediata per:

inviare diffide e avvisi formali

contestare comportamenti scorretti

richiedere restituzioni, pagamenti, modifiche di accordi

bloccare molestie e tutelare la propria privacy anche nell’invio di video privati (sexting)

documentare consensi o revoche nei rapporti familiari tra genitori





Come funziona

Scegli il messaggio dalla libreria dell’App: oltre 40 modelli pronti all’uso divisi tra Messaggi Preventivi e Messaggi Successivi. I primi, quelli “preventivi” servono a prevenire abusi, chiarire diritti, formalizzare accordi e tutelare dati personali; i secondi, chiamati “successivi”, intervengono dopo che un evento è accaduto, per tutelare, revocare, denunciare, sollecitare o limitare comportamenti scorretti già in corso.

Invialo via WhatsApp: basta un semplice copia-incolla.

Richiedi la certificazione: se il messaggio è stato ricevuto (e su whatsapp compare la doppia spunta), i nostri esperti forensi elaborano un documento legale tramite l’acquisizione da remoto in poco tempo.

Ricevi il certificato firmato digitalmente, pronto per essere usato in tribunale, allegato a una querela o presentato alla Polizia Postale o ai Carabinieri.





Perché è uno strumento legale affidabile?

Utilizza tecnologie di acquisizione forense ammesse in sede giudiziaria.

Ogni messaggio certificato è tracciabile, firmato digitalmente e marcato temporalmente.

È utilizzabile come prova valida in caso di denuncia o procedimento legale.



Disponibile online sul sito e come APP per Android e iPhone

Una versione navigabile anche senza installazione è disponibile su:

https://analisiforense.eu/messaggi-legali/

L’APP è già scaricabile gratuitamente su Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.analisideirischinformatici.appsdev.android6853cb3fa0084&hl=it

e sarà a breve disponibile anche su Apple App Store.

Tutti i modelli di messaggio sono utilizzabili anche senza certificazione. Il servizio legale forense, quando richiesto, ha un costo accessibile e viene erogato direttamente dal nostro team.



Una raccomandata digitale, ma più veloce

Con “Messaggi Legali” WhatsApp diventa il mezzo più semplice per tutelarsi legalmente.

È la nuova raccomandata digitale: veloce come un messaggio, forte come una legge.





Contatti Stampa

Analisi Forense è una divisione di “Informatica in Azienda” diretta dal Dott. Emanuel Celano

Via Vaccaro 5, Bologna

+39 377 115 1946

https://analisiforense.eu/messaggi-legali/