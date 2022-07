Liza aveva solo 4 anni, Maksim 7 e un altro bambino non ancora ufficialmente identificato ne aveva 8. Queste tre sono tra le vittime dell'attacco missilistico portato dalla Russia su Vinnytsia, che ha colpito il centro della città il 14 luglio uccidendo almeno 23 persone e ferendone 117. Il bilancio, però, è parziale.

Ma perché quelle persone sono morte se Vinnytsia è lontana dalla linea del fronte, sia da est che da sud dove l'esercito ucraino sta respingendo l'invasione di quello russo?

Perché il Ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo RIA Novosti, avrebbe colpito una guarnigione dove alti ufficiali dell'aviazione ucraina avrebbero tenuto una riunione con rappresentanti stranieri di fornitori di armi. Per questo, da un sommergibile nel Mar Nero sono stati lanciati tre missili Calibre di cui solo uno però è riuscito ad esplodere, mentre gli altri sono stati intercettati in volo. Un attacco mirato con missili di precisione!

"Questa giornata - ha detto ieri sera Zelensky - ha dimostrato ancora una volta che la Russia deve essere ufficialmente riconosciuta come uno Stato terrorista. Nessun altro Stato al mondo rappresenta una minaccia terroristica come la Russia. Nessun altro Stato al mondo si permette di distruggere ogni giorno città pacifiche e la vita di decine di persone con missili da crociera.A seguito di un solo attacco missilistico alla nostra città di Vinnytsia, 23 persone sono state uccise. Tre bambini sotto i dieci anni. E questo, purtroppo, non è ancora il numero definitivo. Lo sgombero dei detriti è in corso. Decine di persone sono elencate come scomparse. Tra i ricoverati vi sono molti feriti gravi.Uno dei missili ha distrutto il centro medico Neuromed. C'erano delle persone dentro. Nataliya, ha 40 anni. Tetiana, ha 32 anni. Volodymyr, ha 61 anni. Vira, ha 55 anni. Li ho visti tra i dispersi. Vedete, non si sapeva nemmeno cosa fosse successo alle persone che andavano semplicemente al centro medico...Il terrore è un virus. E se uno dei terroristi rimane impunito, incoraggia solo gli altri".

Sul fronte est, le truppe russe si stanno raggruppanno per riprendere l'offensiva in direzione di Kramatorsk. Secondo l'esercito ucraino, i russi continuano a concentrarsi lungo la linea Sloviansk-Siversk-Bakhmut.

Attacchi si sono registrati nelle ultime ore a Kharkiv e Kramatorsk, mentre sarebbero addirittura una decina i missili che oggi hanno colpito Mykolaiv.

Lo Stato maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi numeri del bollettino con le perdite subite dai russi in Ucraina dal 24 febbraio: 38.000 soldati, 1.672 carri armati, 3.866 veicoli corazzati da combattimento, 842 sistemi di artiglieria, 247 sistemi di lancio multiplo di razzi, 109 sistemi di difesa aerea, 188 elicotteri, 220 aeroplani, 681 droni e 15 imbarcazioni.

Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, ha detto oggi di ritenere che l'Ucraina riceverà ulteriori HIMARS, inclusa la versione in grado di lanciare razzi fino a 300 chilometri. Razzi e artiglieria saranno essenziali per l'Ucraina per invertire le sorti della guerra e respingere le forze russe in una prossima controffensiva, ha detto Reznikov in una intervista al Financial Times.







Crediti immagine: twitter.com/EmineDzheppar/status/1547944862174945282