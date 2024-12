Serenissima Ristorazione gestisce oltre 1.900 clienti e serve più di 50 milioni pasti all’anno in Italia.



Le innovazioni di Serenissima Ristorazione

Specializzata in servizi di ristorazione collettiva, vending e servizi di facility management, Serenissima Ristorazione conta più di 1.900 clienti tra aziende, strutture sanitarie e scuole ed eroga ogni anno oltre 50 milioni di pasti su tutto il territorio nazionale. Il suo centro di Boara Pisani è tra i più grandi in Europa ad utilizzare la tecnologia del legame refrigerato, il cosiddetto “Cook & Chill”. Questa tecnica consiste nel raffreddare le pietanze subito dopo la cottura, conservarle a una temperatura tra i 0 e i 3 gradi centigradi e rigenerarle soltanto poco prima che vengano consumate. Diversamente dal sistema tradizionale in fresco caldo, il “Cook & Chill” consente la programmazione sistematica e anticipata delle attività produttive, risultando in una serie di vantaggi sotto il profilo igienico-sanitario, nutrizionale, organolettico e anche dal punto di vista della riduzione degli sprechi. Grazie a questa tecnologia, Serenissima Ristorazione può fornire i pasti in legame refrigerato anche a nuovi settori di mercato come quello del catering aereo.



Serenissima Ristorazione riconosciuta come “Miglior impresa del settore”

Il “Cook & Chill” è una delle principali innovazioni di Serenissima Ristorazione, ma non l’unica. Le diverse tecnologie avanzate per la preparazione e conservazione dei pasti, così come i processi produttivi ottimizzati e la gestione virtuosa dell’intero processo di produzione e distribuzione delle pietanze hanno fatto conquistare all’azienda il Premio Industria Felix come “Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto”. Il riconoscimento, che conferma Serenissima Ristorazione come una delle realtà più competitive del Nord Est, è stato accompagnato dalla pergamena “Green”, una menzione speciale per il suo Bilancio di Sostenibilità.