Da Hollywood - Los Angeles a Capri- Hollywood , grande successo dello short movie da Oscar del cineasta napoletano Rosario Errico

“Grazie Michele” un film italiano che ha vinto il prestigioso Globo d'oro ed è' stato qualificato per le nomination agli Oscar che racconta la disabilità.

A Los Angeles, tutti parlano di questo gioiellino cinematografico di Rosario ERRICO.



E anche Capri Hollywood di Pascal Vicedomini ha voluto omaggiare con una proiezione al Metropolitan di Napoli questo film breve di grande valore artistico e sociale, alla presenza di Rosario Errico , anima del progetto , in una serata ricca di premiazioni e star italiane e internazionali .

Un ulteriore riconoscimento e tanta stampa presente , in uno degli eventi cinematografici più importanti e prestigiosi dello Stivale , con sala gremita come sempre e attenzione da parte di tanti media presenti nel pieno delle feste natalizie .



Il 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l'Istituto Italiano di Cultura con il supporto del Consolato Italiano di Los Angeles ed in collaborazione con Leaps n Boundz, ha presentato il film breve:

“THANKS MICHELE” (Titolo inglese)

“Grazie Michele” diretto da Rosario Errico e prodotto da Immagine Corporation

Produzione con RAI Cinema con il contributo del MIC, Nuovo Imaie, Regione Lazio. Produttrice esecutiva Antonella Salvucci.

Alla proiezione speciale sono intervenute varie personalità.

A fare gli onori di casa il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Emanuele Amendola insieme alla Console Generale Italiana Raffaella Valentini ed il videomessaggio della Ministra delle disabilità On. Alessandra Locatelli.

Dopo la proiezione che ha segnato il tutto esaurito, ci sono stati applausi a scena aperta. In platea anche Romina Arena, sorella di Al Pacino e tanti addetti ai lavori di Hollywood.

“Grazie Michele” - sceneggiatura firmata da Stefano Pomilia , Rosario Errico , Francisco Fernandez -ha come protagonisti Giovanni Catoia, affetto da sindrome di down, atleta di paracanoa delle Fiamme Oro che è stato nominato Alfiere della Repubblica da parte Presidente Sergio Mattarella.

Affetto da sindrome di down anche il co-protagonista: attore e ballerino Andrea Salcone.

Oltre i suddetti il cast è formato: Andrea Roncato, Antonella Ponziani (ultima musa di Federico Fellini), Luca Lionello, Massimiliano Buzzanca, Alessio Errico, Kletia Rusi.

Nel cast tecnico il direttore della fotografia Blasco Giurato premio Oscar per il film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, il montatore Ugo Rossi che ha collaborato con grandi registi in film famosi tra cui Ginger e Fred di Federico Fellini, lo scenografo Alfonso Rastelli, la costumista Maria Fassari e la musicista compositrice Maria Chiara Casà che ha realizzato la colonna sonora.



Il film riesce a traghettare un bel messaggio , dove la disabilità non e diversità , e anzi il gioco , l'intelligenza , l'ironia , il rispetto , possono andare a braccetto sempre per renderci tutti uguali , in una grande esaltazione della civiltà e dell'umanita che possono davvero cambiare il mondo .

Una storia di amicizia e inclusione , con applausi a scena aperta a fine proiezione ogni volta e la certezza che due ragazzi con la sindrome di down non sono certo diversi da ognuno di noi.

quando si parla di abilità diverse e di diverse abilità , credo che siamo tutti diversamente abili , e tutti abbiamo abilità diverse . E' questa la normalità sottolinea il regista Rosario Errico . chi non ha mai avuto a che fare con un ragazzo down , ha perso sicuramente un pezzo del proprio sognare . Perché è' molto arricchente ascoltare i loro sogni . Guardare Grazie Michele fa sognare ad occhi aperti . E conclude : il film supera tutti i preconcetti relativi alla discriminazione verso l'inabilita ed esalta il contrario