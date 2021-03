La quarta giornata di regate della 36.a Coppa America è stata favorevole al defender New Zealand che si è aggiudicato entrambe le prove previste. Quindi, dal 3-3 si è passati al 5-3 e la prossima giornata potrebbe essere decisiva per l'assegnazione della Coppa nel caso i kiwi ripetessero la stessa impresa,

Nella regata n. 7 Luna Rossa era partita in vantaggio e tutto faceva prevedere che si potesse ripetere il "film" dei giorni precedenti, ma così non è stato. New Zealand ha scelto di sfruttare il lato di bolina opposto a quello della barca italiana che non ha coperto la mossa, risultata decisiva dopo il passaggio alla prima boa. Nel lato di poppa i neozelandesi hanno superato la barca italiana che non ha saputo fare altrettanto nel resto della regata. 58 secondi il vantaggio dei neozelandesi al traguardo.

Nella gara 8 la barca italiana era partita velocissima mettendo un bel margine tra sé e la barca neozelandese. Poi il vento è calato fino a 7 nodi, rallentando entrambe le barche, ma mentre New Zeland è riuscita a trovare lo "spiffero" per poter manovrare così non è stato per Luna Rossa che oltre alla mercé del vento si è ritrovata anche alla mercé dei giudici sia per aver superato il confine del percorso di gara che per la loro decisione di accorciare la gara a causa dell'assenza di vento. L'enorme vantaggio accumulato da Luna Rossa si è ribaltato a favore di New Zeland che ha così vinto anche l'ottava regata.

Una giornata che lascia l'amaro in bocca, ma che dimostra ancor di più che Luna Rossa non è affatto inferiore a New Zealand, buona sorte a parte.