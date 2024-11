Verdiana vince la 14ª edizione del programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

La vittoria dell’artista rappresenta il coronamento di un percorso che l’ha vista, per l’intera edizione, in testa, alla classifica generale. Verdiana ha ottenuto il maggior consenso possibile, da parte del pubblico, oltre che dalla giuria, risultando, ogni settimana, la concorrente più votata sui social.

Nel corso del programma, Verdiana si è misurata nell’interpretazione di alcune icone femminili della scena musicale italiana e internazionale: Arisa, Celine Dion, Lady Gaga, Antonella Ruggiero, Mariah Carey, Cristina Aguilera, Anna Oxa e Mina.

«Sono felicissima e grata di quest’esperienza che mi ha regalato grande energia ed entusiasmo, uno stimolo costante a dare tutta me stessa, per cercare di interpretare, al meglio, non solo i brani, ma anche la personalità e l’attitudine di ogni artista. Ho vissuto una sfida che mi ha permesso di esplorare la mia voce e scoprirne nuovi colori e sfumature – racconta Verdiana − Ringrazio Carlo Conti e tutto lo staff di questa grandissima famiglia chiamata Tale e Quale Show e gli autori che hanno creduto in me».

Verdiana, nella formazione de Le Deva, ha pubblicato un nuovo singolo: “Maledetto Logico”. Il brano racconta di una magica notte a Parigi, un incontro che riaccende la scintilla di una storia d’amore conclusa tempo prima, di cui riemergono tutti gli sbagli e le ragioni della sua inevitabile fine. Una spirale di ricordi e rimorsi, una corsa sui tacchi, esaltata dalla produzione a cura de Le Ore, che unisce influenze arabe e beat urban.

Verdiana inizia a cantare all'età di soli 4 anni. Nel 1995, appare, per la prima volta, in televisione, nella trasmissione “Bravo Bravissimo”, condotta da Mike Bongiorno, nel quale si aggiudica il secondo posto. Nello stesso anno, viene invitata da Gigi Sabani, nella trasmissione “Re per una notte – Bambini”, ottenendo il Premio della Critica, con l’interpretazione del brano “Come saprei”, di Giorgia. Nel 1996, a soli 11 anni, prende parte al tour di “Bravo Bravissimo”, esibendosi in diverse piazze italiane. L’anno successivo, viene invitata nella nota trasmissione “Carramba Che Sorpresa”, nel quale duetta con Giorgia e produce i suoi primi brani inediti, con il produttore discografico Elio Palumbo. Il 18 aprile 2002 esce il suo primo EP, “Ieri”, prodotto e distribuito da Universal Music Italia. Nello stesso anno, partecipa alla trasmissione “Destinazione Sanremo”, condotta da Claudio Cecchetto e Pippo Baudo, guadagnandosi la partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2003, a soli 16 anni, nella sezione Nuove Proposte, con la canzone “Chi sei non lo so”.

Dal settembre 2006 fino al 27 gennaio 2007, è impegnata nello spettacolo teatrale “Donna Gabriella e i suoi figli ”, di Gabriele Cirilli. A dicembre 2007, prende parte come ospite al concerto per l’UNICEF andato in onda su Rai International. Nel 2009, nasce l'idea di un omaggio a Mia Martini che sfocia, grazie alla collaborazione di Massimo Garritano, che cura gli arrangiamenti e a Patrizia Gallo, Biagio Greco, Carmelo De Simone e Francesco Spadaccino, nel 2011, nel progetto “Immensamente Mia - Verdiana canta Mimì ”, che unisce musica e teatro. Nel 2012, partecipa alla 12° edizione di “Amici ”, di Maria De Filippi, esperienza che le permette di duettare con Marco Mengoni, Anna Oxa, Antonello Venditti, Craig David, Miguel Bosé, Ron e i Morcheeba.

Il 14 maggio 2013 pubblica l'EP “Lontano dagli occhi ”, contenente sette brani, tra cui l’omonimo singolo. L'EP debutta all'11º posto della classifica FIMI e il videoclip supera il milione di visualizzazioni su YouTube. Il 5 novembre 2013 pubblica l'EP “Io, dal vivo” e, il 25 marzo 2014, il primo album di inediti, per Carosello Records, dal titolo “Nel centro del caos”, anticipato dai singoli “Aria”, “Inesorabilmente” e “Disfunzione”. Nel 2016, forma insieme a Roberta Pompa e Greta Manuzi, Le Deva. Il gruppo, con un disco d’oro, con il primo singolo “L’amore merita”, oltre 3 milioni di ascolti su Spotify, 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 100 date live, è l’unico trio pop, tutto al femminile, del panorama discografico italiano. Nel 2017, Le Deva pubblicano il loro primo album “4 ”, a cui fa seguito l’uscita di “L’Estate tutto l’anno” (2018), “Shangai” (2019), “A.I.U.T.O.”(2019), “Brillare da sola” (2020), “GiuraGiuda” e “Fiori su Marte”. Nel 2023, esce l’EP “Le Deva – Acoustic Version”, a cui segue l’uscita di “Amore Stop” il 7 giugno e di “Maledetto Logico” il 20 settembre.