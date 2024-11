Le infezioni del tratto urinario (UTI) sono una delle infezioni batteriche più comuni. Oltre il 50% delle donne e il 20% degli uomini soffrono di almeno un episodio nel corso della loro vita e nei bambini questa è l'infezione batterica più comune. Sebbene gli antimicrobici abbiano tradizionalmente ottenuto un alto tasso di guarigione immediata, vi è una crescente prevalenza di resistenza agli antibiotici nei batteri che causano le UTI. Alcune valutazioni hanno riportato che oltre il 90% delle UTI presentava batteri resistenti ai farmaci, con la maggior parte resistente a due o più antibiotici.

Con la resistenza microbica che inizia a inibire l'efficacia degli antibiotici nel trattamento delle infezioni del tratto urinario, ora è il momento di agire e identificare interventi non farmacologici basati sull'evidenza per la prevenzione e il trattamento delle infezioni del tratto urinario. La pratica di ridurre gli antibiotici aiuta anche con l'onere finanziario e clinico delle loro prescrizioni, dove le infezioni del tratto urinario sono responsabili di una percentuale significativa di visite cliniche.

L'aumento dell'assunzione di liquidi da parte dei pazienti o l'introduzione di succo di mirtillo rosso o compresse di mirtillo rosso sono stati proposti come potenziali benefici. Tuttavia, la letteratura a supporto di ciò è varia e gli studi che dimostrano gli effetti benefici del mirtillo rosso sembrano presentarsi con la stessa frequenza di quelli che non lo dimostrano. Ciò è ulteriormente complicato dal fatto che non ci sono studi che determinino separatamente se eventuali benefici terapeutici osservati nel mirtillo rosso siano dovuti all'aumento associato di liquidi o a composti specifici all'interno del mirtillo rosso stesso.

Queste condizioni e considerazioni presentano delle sfide per i medici che desiderano utilizzare la letteratura per guidare le raccomandazioni sulle opzioni di trattamento per le infezioni del tratto urinario. Ad esempio, le linee guida dell'Associazione europea di urologia considerano le attuali prove scientifiche riguardanti l'efficacia dei prodotti a base di mirtillo rosso nella prevenzione delle infezioni del tratto urinario come inconcludenti. Sulla base della letteratura, raccomandare liquidi e/o composti di mirtillo rosso è efficace nella prevenzione, gestione e trattamento delle infezioni del tratto urinario?

Per rispondere a questa domanda multivariabile, il team internazionale di ricercatori guidato da Christian Moro, della facoltà di medicina e scienze della salute alla Bond University, Gold Coast, Australia, ha effettuato uno in cui studio ha utilizzato la nuova tecnica della meta-analisi di rete, che consente un confronto tra tre o più interventi simultaneamente su una rete di studi.

La ricerca ha riguardato 18 studi clinici randomizzati e due studi clinici non randomizzati, con un totale di 3.091 partecipanti. Gli studi analizzati includevano persone di diverse fasce d’età e sesso a rischio di infezioni delle vie urinarie. L’esito primario valutato era il numero di infezioni delle vie urinarie in ciascun gruppo di trattamento o placebo; gli esiti secondari erano sintomi di infezioni delle vie urinarie come aumento della sensibilità della vescica, urgenza, frequenza, disuria e consumo di antibiotici.

Negli studi sono stati utilizzati prodotti a base di mirtillo rosso in forma liquida e non (compresse, capsule o frutta), liquidi diversi dal mirtillo, nessun trattamento e succo di mirtillo, in diverse dosi e frequenze di consumo. La varietà delle formulazioni di questi prodotti (con diverse dosi di mirtillo) rimane un ostacolo per la valutazione della loro efficacia.

Nella ricerca è emerso un tasso di infezioni delle vie urinarie inferiore del 27% con il consumo di succo di mirtillo rosso rispetto al liquido placebo (evidenza moderata) e un tasso di infezioni delle vie urinarie inferiore del 54% con il consumo di succo di mirtillo rosso rispetto a nessun trattamento (evidenza molto bassa).

Inoltre, sulla base di una meta-analisi di sei studi, l’uso di antibiotici era inferiore del 49% con il consumo di succo di mirtillo rosso rispetto al liquido placebo e inferiore del 59% rispetto a nessun trattamento. I composti del mirtillo rosso sono stati anche associati a una diminuzione della prevalenza dei sintomi delle infezioni delle vie urinarie.

Gli autori scrivono nelle conclusioni:

Ee prove supportano l’uso del succo di mirtillo per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario. L’aumento dei liquidi abbassa il tasso di infezioni del tratto urinario e riduce l’uso di antibiotici, mentre le componenti del mirtillo riducono i sintomi dell’infezione, la combinazione di questi due elementi, nel succo di mirtillo, fornisce risultati clinici chiari e significativi in termini di riduzione delle UTI e dell’uso di antibiotici e dovrebbe essere presa in considerazione per la gestione delle infezioni del tratto urinario.”





Fonte: www.eu-focus.europeanurology.com/article/S2405-4569(24)00122-6/fulltext - Medico e Paziente