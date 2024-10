Francesco Bagnaia (Ducati) a Motegi ottiene la terza doppietta e l'ottava vittoria stagionale e nel mondiale piloti di MotoGP si porta a soli dieci punti da Jorge Martin (Pramac), oggi secondo davanti a Marc Marquez. Bagnaia, vincendo sia la Sprint che la gara lunga del Gran Premio del Giappone, regala all'Italia la 900ª vittoria in tutte le categorie del motociclismo e si unisce a grandi nomi come Marquez, Stoner, Rossi e Lorenzo per esser riuscito a vincere otto gare in una singola stagione della massima serie.

Al via, Bagnaia supera il poleman Pedro Acosta (KTM GasGas), con Brad Binder (KTM) ed Enea Bastianini (Ducati) alle sue spalle. Marc Marquez (Ducati Gresini) e Jorge Martin (Ducati Pramac) si contendono le posizioni, mentre Joan Mir (Honda) e Alex Marquez (Ducati Gresini) entrano in contatto, terminando prematuramente la loro gara. Maverick Vinales (Aprilia) parte male e poi cade al 12° giro.

Anche Acosta cade, in curva 14 mentre è secondo, permettendo a Martin, partito undicesimo, di avanzare dopo aver superato Binder. Marquez passa Binder e sale virtualmente sul podio. A metà gara, viene esposta la bandiera bianca per una leggera pioggia, ma i piloti decidono di non rientrare ai box per cambiare moto. Così Bagnaia mantiene il suo vantaggio su Martin, mentre Bastianini si avvicina a Marquez.

Negli ultimi giri, Martin riduce il distacco da Bagnaia fino a otto decimi, mentre Marquez e Bastianini, come ieri, lottano per il podio. Bagnaia chiude la gara al primo posto, seguito da Martin, Marquez e Bastianini. Franco Morbidelli (Ducati Pramac) chiude quinto, davanti a Binder, Bezzecchi (Ducati VR46), Di Giannantonio (Ducati VR46), Espargaró (Aprilia) e Miller (KTM).

Sono 392, adesso, i punti di Martin nella classifica del mondiale piloti, contro i 382 di Bagnaia. Con soli quattro gran premi da disputare, il titolo 2024 potrà esser conteso solo tra questi due piloti con Bastianini e Marquez ormai fuori dai giochi.

Il campionato di MotoGP riprenderà tra due settimana con il GP d'Australia sul circuito di Phillip Island.





Crediti immagine: x.com/37_pedroacosta/status/1842852236184936658/photo/4