I nominati agli Oscar di quest'anno per la categoria del Best Documentary Feature (Miglior documentario) esplorano il presente interrogandosi sulle scelte del passato.

I 5 titoli in gara affrontano tematiche di profonda attualità: dalle contraddizioni del sistema carcerario americano (Time) alla corruzione nel sistema sanitario rumeno (Collective), dai messaggi di rispetto e inclusione suggeriti dalla Natura (My Octopus Teacher) alla battaglia dei diritti civili (Crip Camp) fino ad una meditazione dolorosa sulla solitudine degli anziani (The Mole Agent).