La vittoria di Super Man: The Christopher Reeve Story ai Critics Choice Documentary Awards in ben 6 categorie tra cui Miglior documentario a pari merito con Will & Harper ha acceso i riflettori sulla corsa all'Oscar in una delle categorie più imprevedibili in assoluto, laddove ultimamente i riconoscimenti dei critici vengono ignorati dai membri del ramo (Documentary Branch), escludendo i soggetti più popolari.

Attualmente tra i favoriti per la nominations spiccano anche: Daughters (un toccante ritratto di un programma che riunisce padri detenuti e le loro figlie per un ballo), Sugarcane (un potente documentario che scava nelle profonde ferite inferte dalle scuole residenziali indiane in Canada), Black Box Diaries che ripercorre il calvario di Shiori Ito, vittima di violenza sessuale, diventata il volto del movimento MeToo in Giappone. Senza dimenticare gli acclamati No Other Land (un’indagine profonda e coraggiosa che mette a nudo le dinamiche del potere in un contesto di occupazione, mostrando come i palestinesi di Masafer Yatta siano privati dei loro diritti fondamentali) e Dahomey (un capitolo importante della storia coloniale con 26 preziosi manufatti africani, sottratti al loro contesto culturale durante il periodo coloniale che sono stati restituiti al Benin).