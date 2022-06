"Abbiamo avuto più occasioni clamorose di loro, siamo stati bravi e non era semplice. Dobbiamo migliorare, soprattutto quando si attacca per far gol. Certe occasioni non le dobbiamo sbagliare. È chiaro che se Frattesi fa gol al 5' è tutta un'altra partita, la prossima volta segnerà. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che ci saranno tante insidie. Federico [Gatti, ndr] era un po' teso. Se l'ho fatto giocare è perché penso che possa diventare un grandissimo difensore. Ha fatto bene come Esposito, Gnonto ha dato vivacità. Sono stati tutti bravi. Non paragonatelo a Giannini o a Totti [Lorenzo Pellegrini, ndr], lui è diverso. Fa bene tutte e due le fasi, se migliora alcuni aspetti può diventare un giocatore strepitoso".

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ct Roberto Mancini alla fine del match, giocato a porte chiuse a Wolverhampton, tra Inghilterra e Italia per la Nations League, finito senza reti, 0-0.

La partita con l'Inghilterra si è disputata undici mesi dopo la vittoriosa finale di Wembley, con l'Italia che si è presentata in campo con due soli calciatori, Donnarumma e Di Lorenzo, rispetto a quelli che conquistarono l'Europeo.

Al di là delle dichiarazioni entusiastiche di Mancini, sono stati soprattutto gli inglesi a fare la partita, e comunque non è detto che sia un male, mentre gli azzurri si sono limitati a controllare, cercando di rischiare il meno possibile per ripartire poi in contropiede. Giusto il risultato finale, considerando le occasioni di entrambe le squadre.

Lo 0-0 permette all'Italia di restare al comando del Gruppo 3, dopo il risultato di parità, 1-1, nell'altra sfida del girone tra Ungheria e Germania.