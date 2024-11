### Italia-Francia 1-3: Primo Ko Stagionale per gli Azzurri, Bleus Testa di Serie in Nations League

Dopo quattro vittorie e un pareggio, arriva la prima battuta d'arresto stagionale per l'Italia, che al "Meazza" di Milano cede 3-1 alla Francia, scivolando al secondo posto del girone di Nations League. Un risultato che ribalta quanto accaduto a settembre al Parco dei Principi, quando furono gli Azzurri a esultare con lo stesso punteggio. Per la Francia di Didier Deschamps, questa vittoria vale il primato nel girone e la garanzia di essere testa di serie nel sorteggio per i quarti di finale. Per l'Italia, già qualificata, il cammino si fa più complicato con un possibile avversario di alto profilo nella fase a eliminazione diretta.

Davanti a 68.000 spettatori, che hanno stabilito il record d'incasso per una gara della Nazionale italiana (1 milione e 652 mila euro), l'Italia ha vissuto una serata difficile contro una Francia fisicamente e tatticamente superiore. Gli Azzurri sono stati colpiti a freddo, subendo due gol su palla inattiva nel primo tempo. La reazione di Cambiaso ha riacceso le speranze, ma il terzo sigillo di Rabiot nella ripresa ha definitivamente chiuso i conti.

"Il bilancio è sicuramente positivo", ha detto Spaleltti a fine incontro. "Abbiamo visto buone cose anche stasera, ma questa sconfitta complica il percorso. Tuttavia, non deve toglierci le certezze acquisite".

Spalletti ha schierato Vicario al posto di Donnarumma, indisponibile per un virus intestinale, e Locatelli in regia al posto di Rovella. In attacco, confermati Barella sulla trequarti e Retegui punta centrale. La Francia, priva di Mbappé, ha puntato su un attacco formato da Thuram e Kolo Muani, supportati da Nkunku, e ha potuto contare su diversi "italiani" come Maignan, Koné e Guendouzi.

La Francia va in vantaggio al 2', con un colpo di testa di Rabiot su calcio d'angolo battuto da Digne. L'Italia ha cercato di rispondere con Barella e Di Lorenzo, ma la manovra offensiva è apparsa imprecisa, complice la pressione francese e un centrocampo azzurro meno dinamico del solito.

Al 33' arriva il raddoppio dei transalpini, sempre su palla inattiva. Digne, protagonista assoluto, ha calciato un pallone velenoso che, dopo aver colpito la traversa e la schiena di Vicario, è finito in rete. Uno svantaggio pesante, mitigato al 35' dalla reazione immediata di Cambiaso, abile a battere Maignan con un sinistro al volo su assist di Dimarco.

Nella ripresa, l'Italia è rientrata in campo con determinazione, sfiorando il pari con Locatelli e Cambiaso. Tuttavia, la Francia ha continuato a rendersi pericolosa, trovando il terzo gol al 65'. Ancora una volta, la combinazione Digne-Rabiot è risultata decisiva, con il centrocampista del Marsiglia che ha siglato la sua doppietta di testa.

Spalletti ha provato a cambiare le carte in tavola inserendo Kean, Raspadori e Rovella, ma la Francia ha saputo chiudersi con ordine. Solo nel finale gli Azzurri si sono resi davvero pericolosi, con Maignan che ha neutralizzato una conclusione a botta sicura di Kean.

Con questa sconfitta, l'Italia conclude il girone al secondo posto e attende il sorteggio dei quarti di finale, in programma venerdì 22 novembre a Nyon. Un cammino più tortuoso attende gli Azzurri, che a marzo si troveranno di fronte una delle prime classificate degli altri gironi.

Inoltre, non va dimenticato che il 13 dicembre a Zurigo saranno sorteggiati i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, dove l'Italia sarà testa di serie.







Crediti immagine: x.com/Peppe3112_/status/1858239576948756835/photo/1