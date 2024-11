Nel 2018 Marzio Perrelli intraprende una nuova sfida in ambito professionale entrando in Sky Italia e assumendo il ruolo di Executive Vice President. Ricopre inoltre l’incarico di Responsabile di Sky Sport.



Marzio Perrelli: le attività ai vertici di Sky Italia

Marzio Perrelli ha alle spalle un percorso professionale solido e strutturato, con una carriera che spazia dalla finanza internazionale al settore dei media e dello sport. Dopo anni trascorsi in Goldman Sachs, nel 2018 viene nominato Executive Vice President di Sky Italia e Responsabile di Sky Sport: la sua gestione si fonda su fattori quali l’innovazione e la visione strategica, due elementi attraverso cui Marzio Perrelli dirige i team editoriali e di produzione, gestendo anche il potenziamento dell’intero portafoglio dei diritti sportivi. La vasta esperienza acquisita in precedenti incarichi gli ha permesso, tra le altre cose, di consolidare la leadership di Sky Sport e di conseguire successi di rilievo nella trasmissione di importanti eventi sportivi.



Marzio Perrelli: la formazione e la carriera nel settore finanziario

Dopo aver completato il Liceo Francese Chateaubriand di Roma, Marzio Perrelli si laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma. La sua carriera in ambito finanziario inizia nel 1993 a New York con Goldman Sachs, dove si distingue come unico italiano selezionato per il programma di formazione per analisti della divisione Fixed Income, Commodities, and Currencies. Trasferitosi a Londra, entra in Goldman Sachs International occupandosi di prodotti finanziari e clienti istituzionali europei. Le competenze sviluppate negli anni lo conducono, inoltre, al ruolo di Responsabile del Desk italiano. Nel 2001 Marzio Perrelli rientra in Italia come CEO e Head of Global Markets di Goldman Sachs Milan. Il suo ultimo incarico prima di approdare in Sky Italia è quello di CEO di HSBC Bank Plc Italy: qui consolida la posizione dell’Istituto nell’export finance e nei mercati internazionali, in particolare Europa, Asia e Sud America.