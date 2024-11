L'Italia avanza ai quarti di finale di Nations League, ed è ad un passo dal passare come prima del proprio girone. A Parigi pareggio a reti inviolate Francia-Israele, in virtù di questo risultato Italia matematicamente qualificata ai quarti. Basta un pareggio con i transalpini agli azzurri di passare come testa di serie.

Allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles, gli azzurri si impongono 1-0 sul Belgio grazie a un gol di Tonali all'11' e restano al comando del gruppo 2 della Lega A di Nations League con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio e mantengono il vantaggio sulla Francia con la quale si giocheranno il primo posto domenica prossima a Milano.

Passa in vantaggio l’Italia con Tonali all’11’. Triangolazione tra Barella e Di Lorenzo, palla in mezzo in area piccola, arriva Tonali che la spinge in rete. Dopo la rete gli azzurri prendono maggiormente il controllo del campo.

Intorno alla mezzora è il Belgio a pressare nella metà campo della formazione di Spalletti. In chiusura Italia pericolosa: al 44’ azione corale con Cambiaso in area che passa a Tonali ma la punta del Newcastle viene anticipato.

Nella ripresa primi minuti a favore del Belgio che al 50’ con Debast dalla distanza impegna Donnarumma che respinge in tuffo.

Al 54’ Retegui nell’uno contro uno con il portiere si fa parare un gol quasi fatto. Gli azzurri insistono in attacco al 56’ con mischia in area, respinte dei difensori del Belgio e poi Di Lorenzo di testa manda alto sulla traversa da distanza ravvicinata. Al 60’ secondo intervento salvifico di Donnarimma di piede su conclusione di Openda.

Intorno al 70’ leggermente in affanno la difesa azzurra ma al 74’ azione manovrata dell'Italia, cross da destra di Barella ma Cambiaso da dietro "toglie" la conclusione dai piedi di Kean e la palla finisce fuori.

I Diavoli insistono nella pressione: al 78' azione manovrata del Belgio, cross da destra deviato da Frattesi che arriva a Lukaku che colpisce di testa da due passi ma mette a lato.