Il favorito della categoria Miglior film d’animazione agli Oscar 2023 è sicuramente Pinocchio di Guillermo Del Toro dopo aver dominato la Stagione dei Premi. In tal senso questa meravigliosa pellicola in stop motion ha conquistato numerosi riconoscimenti chiave dell’Awards Season attestandosi come il grande leader di quest’anno.

Peccato per il gioiellino targato A24, Marcel the Shell with Shoes On, la cui unica “sfortuna” è stata quella di essere stato distribuito nella stagione di Pinocchio. Per il resto si è difeso molto bene conquistando non solo 3 Annie Awards ma anche il favore dei circoli dei critici americani tra cui il NYFCC e la National Board of Review.