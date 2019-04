"Lady Virginia" e l'amore per i San Bernardo: all'Hotel NH di Milanodue l'evento di solidarietà a favore dei valorosi cani da soccorso

Abbiamo imparato a conoscerli e ad ammirarli con affetto, nel corso degli anni, soprattutto come "salvatori delle nevi" e cani d'ausilio ai soccorritori - in alta montagna - in tutte le situazioni di gravi calamità naturali derivanti da valanghe o tempeste di neve.

Ma se la loro fama di cani da soccorso (dotati di un ineguagliabile fiuto ad alta quota) è unanimemente diffusa e condivisa, essi stessi (i coraggiosi cani San Bernardo) si trovano talvolta - e più frequentemente di quanto si possa immaginare - ad affrontare una condizione d'emergenza nella quale è invece l'essere umano a sentirsi in dovere di intervenire per sottrarli al disagio ed alla sofferenza.

Di qui l'importante funzione che viene svolta - ormai da alcuni anni - dall'Associazione "Passione San Bernardo Rescue Italia Onlus", presieduta con tenacia ed impegno da Sonia Infranti Bonetti, la cui attività è orientata alla presa in cura dei San Bernardo abbandonati - o maltrattati - e temporaneamente costretti a vivere in un canile: l'Associazione presieduta da Sonia Infranti Bonetti, infatti, si assume la responsabilità di alloggiare il cane (abbandonato o maltrattato) presso una sua struttura recettiva di riferimento - allestita "ad hoc" ed adibita a tale scopo primario - ubicata a Castelfranco Emilia ed operativa come una vera e propria "pensione" per animali domestici.

Dopo un adeguato periodo di "ricovero" ed addestramento, nel quale il San Bernardo viene sottoposto a tutte le cure ed i necessari controlli veterinari, la Onlus provvede a selezionare con estrema attenzione le famiglie richiedenti che desiderano vedersi affidare il cane in adozione.

Allo scopo di dedicare una speciale giornata a questi audaci ma docili nostri amici a quattro zampe - e raccogliere libere donazioni a favore ed a supporto delle attività di "Passione San Bernardo Rescue Italia Onlus" - ha avuto luogo (lo scorso 24 febbraio) un importante evento organizzato per iniziativa di Virginia Regale - nota anche come ideatrice di un Concorso nazionale di bellezza che porta il suo nome e, a sua volta, proprietaria di San Bernardo - nell'elegante "location" dell'Hotel NH a Milano Due.

Con la collaborazione di Sonia Infranti Bonetti (Presidente di "Passione San Bernardo Rescue Italia Onlus") e l'affiancamento operativo garantito dal presentatore/cantante Mario Telli, Virginia Regale - organizzatrice da alcuni anni del Concorso "Lady Virginia" - ha voluto dare all'evento un'impronta particolare che riuscisse nell'intento di fondere solidarietà e "glamour" in un sovrapporsi di arte e bellezza.

Alla presenza - in veste di "testimonial" - di Maura Anastasia (da sempre molto attiva nell'impegno a tutela dei diritti degli animali) - accompagnata da Edoardo Raspelli (celebre critico ed esperto enogastronomico, nonché personaggio televisivo) e Francesco "Ghyblj" Lombardi (uomo di spettacolo e conduttore di "format" televisivi e radiofonici) -, il pomeriggio di solidarietà a favore dei San Bernardo ha potuto anche contare sull'apporto di alcuni artisti e sull'impatto visivo assicurato da una serie di modelle più volte destinate - durante la manifestazione - a sfilare in passerella con abiti originali ed eleganti.

Le note del brano musicale "Tornerò" - celebre successo dei Santo California nei primi anni '70, reinterpretato per l'occasione da Mario Telli dal vivo in versione "cover" - hanno sancito il solenne ingresso in Sala di alcuni degli ospiti presenti in compagnia dei loro San Bernardo, mentre le modelle della scuderia "Lady Virginia" integravano la coreografia iniziale - in apertura di evento - sfilando a loro volta in passerella e scandendo toni e ritmi di "Tornerò" con il battito delle mani e cantandone coralmente il testo.

Ringraziati gli ospiti ed il pubblico per la partecipazione in Sala (e per il loro personale contributo alla raccolta/fondi a favore della causa di solidarietà), Mario Telli - conduttore dell'evento - ha chiamato a sé per un breve saluto i tre "testimonial" dell'iniziativa: Maura Anastasia, Edoardo Raspelli e Francesco "Ghyblj" Lombardi: ciascuno di essi ha voluto esprimere il proprio impegno a sostegno dei San Bernardo, dichiarandosi disponibile a supportare prossimamente altri eventi organizzati con la medesima finalità.

Dopo un ulteriore intervento di presentazione che ha visto direttamente coinvolte le organizzatrici Virginia Regale e Sonia Infranti Bonetti (Presidente di "Passione San Bernardo Rescue Italia Onlus", accompagnata da due volontarie dell'Associazione impegnate in un Progetto di "Pet Therapy" - con i San Bernardo - per i detenuti del carcere di Bollate), Mario Telli ha dato spazio alle "performance" dei singoli artisti presenti in Sala: si sono dunque esibiti il cantautore Marco Palermo, le attrici di cabaret Manu Leonardi ed Antonella Trevisani del Gruppo teatrale "Mondoinscena" (in compagnia del docile Argo, cane adottato dalla Onlus "Passione San Bernardo Rescue Italia"), l'attore e regista Massimo Amadei (Presidente di "Mondoinscena", che ha dedicato un simpatico monologo alla città di Milano), l'attore e presentatore Antonio Paolo Pini (il quale ha recitato ed interpretato una poesia dedicata all'anima "umana" di un cane), la giovanissima "enfant prodige" della musica e del canto Ayma Bertolotti, la danzatrice del ventre Mary Jo ed il ballerino di tango argentino Ferdinando Zordan (ammirato in una vertiginosa prestazione danzante con la propria partner) e - ovviamente - non poteva mancare nel programma anche un brillante e vivace intervento musicale - in prima persona - da parte dello stesso Mario Telli.

Alle varie "performance" musicali ed artistiche si sono, di volta in volta, alternati i "defilé" in passerella delle modelle di "Lady Virginia"; nei diversi passaggi sul "red carpet" esse hanno mostrato il loro portamento e stile indossando - rispettivamente - gli abiti d'epoca '700/'800 di Virginia Regale (dedicati a Maria Luigia con riferimento al periodo storico del Ducato di Parma), i costumi da bagno della linea "Marette" di Rosanna Gliatta e - soprattutto - le elegantissime e moderne creazioni della stilista Roberta Le Particulier.

Una menzione speciale merita sicuramente - a questo proposito - la giovanissima Kimberly, già precoce "bimba/rivelazione" nel settore della moda ed intenzionata ad intraprendere - da grande - la carriera di modella.

Un simpatico "siparietto" conclusivo ha visto, infine, protagonisti alcuni sosia di personaggi celebri i quali hanno dato vita - insieme a Mario Telli - ad un vivace momento di musica e spettacolo intrattenendo il pubblico presente prima dei saluti e ringraziamenti finali: in quest'ultima fase di intrattenimento hanno potuto mostrare - in coro - le proprie doti canore Franco Tressi (sosia di Giovanni Ciacci), Paola Brun (sosia della figura storica di Cleopatra), GaetaNino Leuci (sosia dell'indimenticabile Joe Pesci), Elia Rossi (sosia di Renato Zero) e Gegé Fugaro (sosia di Gino Paoli).

L'evento a favore dei cani San Bernardo è stato suggellato da una "riffa" - con sorteggio/premi - che ha consentito di incrementare ulteriormente l'entità della raccolta/fondi gestita nell'ambito dell'iniziativa: ricordiamo che l'idea della "riffa" benefica è stata suggerita - agli organizzatori dell'evento benefico - da parte dell'Ufficio-Stampa, Marianna Pignatelli.

Una nuova e significativa raccolta/fondi a supporto della Onlus "Passione San Bernardo Rescue Italia" si svolgerà nei prossimi giorni - e più esattamente sabato 6 aprile - nel contesto della nuova tappa del Concorso nazionale di bellezza "Lady Virginia" che avrà luogo presso la prestigiosa "location" del Villa Tuscolana Park Hotel a Frascati (a partire dalle ore 17.00)