CIRFOOD, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, ha ottenuto l’attestazione ISO 30415:2021 - Human Resource Management Diversity and Inclusion, che definisce le linee guida per promuovere la diversità e l'inclusione all'interno di un’impresa o di un'organizzazione.

La diversità e l'inclusione sono valori che, da sempre, guidano le azioni di CIRFOOD, e sono alla base di un ambiente di lavoro che non solo accoglie, ma valorizza le differenze individuali, migliorando così il benessere delle persone all’interno dell’impresa. L’attestazione riconosce l’impegno di CIRFOOD in questa direzione reso concreto da iniziative e programmi capaci di valorizzare le diversità, l’inclusione e la parità di genere, come leve strategiche e fondamentali.

L’attenzione e la responsabilità di CIRFOOD sul tema della Diversity & Inclusion è parte integrante del suo modo di fare impresa e dell’essere una comunità capace di valorizzare le peculiarità di ciascuna persona, promuovendo la condivisione delle esperienze e il valore della crescita reciproca, frutto dell’incontro di vissuti differenti.

In quest’ottica, di fondamentale importanza per l’impresa sono certamente le sue oltre 12000 persone, di cui l’87% donna. Tra queste 12000, appartenenti a quattro diverse generazioni, circa 1300 provengono da oltre 130 Paesi, consentendo così un arricchimento culturale che rende l’impresa un unicum, fatto di persone che offrono servizi fondamentali a grandi collettività, a loro volta particolarmente diversificate.

A tal proposito, particolarmente importante in termine di inclusione sociale il grande impegno di CIRFOOD per fare fronte alle diverse esigenze che caratterizzano sempre più le richieste rivolte ai servizi di ristorazione collettiva. A titolo esemplificativo, nella ristorazione scolastica, le diete speciali nel 2023, nelle gestioni CIRFOOD, ammontavano al 17,4% sul totale dei pasti prodotti: un dato consistente e in costante aumento, che sottolinea l’importanza di trovare soluzioni che rispettino non solo le necessità sanitarie, ma anche le scelte etico – religiose.

L’ottenimento di tale attestazione testimonia, quindi, come i processi e le procedure relativi alla D&I siano parte di tutte le pratiche aziendali, confermando non soltanto la garanzia di pari opportunità per tutte le categorie di dipendenti, ma anche la considerazione delle diverse necessità degli individui. A ciò si aggiungono percorsi formativi mirati, volti ad accrescere la consapevolezza di ogni persona dell’impresa, su comportamenti e linguaggi inclusivi.

“La promozione di una cultura e di pratiche specifiche per la difesa dei diritti umani, nonché la valorizzazione di diversità, inclusione e parità di genere, sono fondamentali per gestire in modo responsabile la crescita della nostra impresa. L'ottenimento di questa attestazione testimonia come questi valori siano alla base del modello attraverso cui agiamo e quanto siano importanti per contribuire ad un cambiamento reale nella società” ha dichiarato Chiara Nasi, Presidente di CIRFOOD. “Essa rappresenta un riconoscimento del nostro impegno continuo e ci stimola a proseguire su questa strada per favorire un ambiente di lavoro sempre più equo e innovativo”.

Un ulteriore esempio dell’impegno concreto di CIRFOOD è l’apertura, nel 2021, di RITA Pieve, il primo ristorante self-service completamente inclusivo realizzato in Italia: un locale realizzato con un design inclusivo, che pone al centro le necessità delle persone, con un approccio progettuale che garantisce servizi che sappiano rispondere alle esigenze di un pubblico il più vasto possibile, indipendentemente da età o abilità.

Inoltre, sono numerose le collaborazioni avviate con associazioni locali, tra cui la significativa partnership con la Cooperativa CIDAS. Questa collaborazione, mirata a promuovere il rispetto dell’identità di genere, ha reso possibile l’inserimento lavorativo di tre persone transgender (accolte nel Sistema di Accoglienza e Integrazione del Comune di Bologna) all’interno di una rilevante struttura gestita da CIRFOOD.

L’impresa, infine, si impegna a creare relazioni con fornitori e stakeholder che condividono una visione inclusiva, informando attivamente i propri partner commerciali sui principi di D&I e promuovendo una catena di fornitura che rifletta questi valori in ottica di diffusione in tutta la società di una cultura basata sul valore dell’inclusione e della diversità.

L’attestazione è stata emessa da Bureau Veritas Italia che ha riconosciuto a CIRFOOD, in qualità di Ente di Terza Parte indipendente, un livello avanzato di maturità in tema di diversità e inclusione.