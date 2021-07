Jaywork Music Group propone spesso musica di artisti emergenti. Questa volta però, a fine luglio 2021, su WorkWear Records, arriva un super trio di produttori veneti… che si unisce per creare un brano pieno di energia e ritmo, pensato per rasserenarsi in questa non facile estate 2021.

La canzone si chiama "So Sexy" e dal punto di vista di ritmo e melodia ed energia... non dà scampo. Non lasciarsi andare ascoltandolo diventa difficile.

I dj sono Nico Heinz, Max Kuhn & Fabio De Magistris, professionisti della console che ci regalano una ventata di groove e sensazioni decisamente positive per i dancefloor, radio show e dj set.

Il brano è già in programmazione su diverse radio (tra cui Radio Company e Radio WoW). Che dire, riassumendo alla sostanza, di "So Sexy"? Che ha il messaggio giusto e il ritmo perfetto per diventare la colonna sonora giusta per l'estate 2021.

Nico Heinz, Max Kuhn, Fabio De Magistris - So Sexy su YouTube

https://youtu.be/L-9p9SzhOho

Jaywork Music Group gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale ormai dal lontano 1998. I generi musicali delle diverse produzioni Jaywork sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.

https://www.jaywork.com