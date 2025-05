Dal 30 maggio nei digital store e in radio in promozione nazionale.

“In Discoteca” è il nuovo singolo di Mirko Santini, disponibile dal 30 maggio su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale. Dopo anni di dedizione alla musica, serate live e lavoro in studio, Santini torna con un brano energico, ballabile e carico di significato, pensato per raccontare una storia in cui molti possono rispecchiarsi.

Il pezzo nasce con un obiettivo preciso: scrivere qualcosa di più potente e ritmato rispetto al passato. Mirko parte da una base chitarra e voce, costruendo poi l’arrangiamento dance pop che dà forma alla traccia. Inizialmente il testo era in inglese, ma è poi stato riscritto in italiano per mantenere un legame autentico con il pubblico. Il racconto è affidato alla voce di un ragazzo innamorato, coinvolto in una relazione complicata con una ragazza sfuggente, che lo cerca solo quando le fa comodo. Sullo sfondo, le tensioni familiari e le incertezze per il futuro.

“In Discoteca” non è solo una canzone da ballare: è anche un racconto generazionale, che parla di sentimenti, frustrazioni e insicurezze, ma anche della forza di voler esserci, comunque vada. È un invito a lasciarsi andare, a ballare via i pensieri, a ritrovare se stessi nella musica.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/54BF03yBKrbsT5TD9kDkuV?si=c7ef9c28006945ba

Mirko Santini è un artista che ha fatto della costanza e della passione la sua cifra stilistica. Fin da bambino ha coltivato la musica tra canto, chitarra e performance dal vivo. Dopo gli inizi da autodidatta, ha studiato in accademia e ha costruito il suo percorso con determinazione, alternando serate live in ristoranti e piazze, a sessioni intense di scrittura e registrazione. Il suo primo album “Tutto è possibile” nasce così, dal desiderio di esprimersi davvero, per poi continuare con la pubblicazione del secondo album “Vivi Intensamente”. Dopo la pandemia e un periodo difficile, Santini ha trovato la forza per ripartire e oggi firma un nuovo contratto con Big Stone Studio, pronto a portare la sua musica a un nuovo livello.

Con “In Discoteca”, Mirko Santini unisce energia e autenticità, confermandosi come un artista capace di raccontare emozioni vere con sonorità coinvolgenti.

YouTube: https://www.youtube.com/@MirkoSantini-m3m

Instagram: https://www.instagram.com/mirkosantini86/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573888899592

TikTok: https://www.tiktok.com/@_mirkosantini?_t=ZN-8wl53TDngMU&_r=1