Innovazione e sostenibilità finanziaria: il ruolo del CEO Fabio Sassoli in Neocodex.

Oggi avremo l'opportunità di conoscere attraverso una intervista il dott. Fabio Sassoli, CEO di Neocodex S.r.l., azienda modenese fondata nel 2018 e attiva nei settori dell’automazione industriale, robotica collaborativa e intelligenza artificiale.



Grazie Dott. Sassoli e benvenuto. Partiamo da una domanda semplice, qual è il suo ruolo in Neocodex?

Come CEO ho visto crescere l’azienda e il mercato in modo rapido, soprattutto dopo il Covid, che ha accelerato la digitalizzazione. Con il mio team abbiamo sviluppato tecnologie d’avanguardia, in particolare nell’AI visiva.



Come interpreta il ruolo del CEO?

È una sfida continua in un mercato dinamico, spesso influenzato dalle Big Tech. Serve grande capacità di adattamento.



Come si integra la funzione finanziaria con l’innovazione?

Il CEO guida gli investimenti: chi smette di innovare rischia di restare indietro.



Quali sfide finanziarie avete affrontato?

Il Covid è stato il periodo più difficile. Dopo una ripresa, la fine degli incentivi 4.0 ha rallentato il mercato. Investiamo il 15-20% del budget in R&S, spesso con supporto pubblico.



Come decidete dove investire?

Seguiamo e anticipiamo le tendenze. Un esempio è Navitum®, un AMR con cobot simil-umanoide sviluppato internamente.



Quali mercati esteri sono più promettenti?

Operiamo nei Balcani e in Cina, ma le opportunità maggiori sono in Europa e America, dove l’automazione è più richiesta.



Come misurate il ROI in AI e robotica?

È complesso. Se il prodotto ha successo, i ritorni sono alti, ma il rischio è sempre presente.



Collaborate con università?

Sì, da tre anni con un’associazione bolognese che collega imprese e università. Abbiamo anche borse di studio con l’Alma Mater Studiorum di Bologna.



Quali strumenti usate per il controllo di gestione?

Uno studio di Milano ci ha fornito un software per monitorare l’andamento aziendale: è la nostra bussola.



Come l’automazione migliora l’efficienza?

Riduce l’errore umano e ottimizza i processi: è il motore dell’efficienza.



Avete una strategia ESG?

Non ancora strutturata, ma seguiamo il settore e valutiamo integrazioni future.



Impatto ambientale delle vostre soluzioni?

Usiamo solo energia elettrica. L’impatto dipende anche dalle scelte dei clienti.



Priorità per il futuro?

Consolidare clienti e tecnologie per garantire stabilità, crescita e opportunità per i giovani.

Chi è il dott. Fabio Sassoli fuori dal lavoro?

Dedico il poco tempo libero alla famiglia e alle passioni: palestra, bici, arte, eventi e motori. Ho due figli, e tutto ciò che costruisco è anche per loro.



Un’esperienza che ha segnato la sua leadership?

Nel 2009, dopo una discussione con il mio titolare, ho deciso di costruire qualcosa di mio. È stata la svolta.



Il percorso verso il ruolo di CEO?

Due momenti chiave: la vendita della mia prima società nel 2018 e la nascita di Neocodex con l’ing. Michele Zanasi. Nel 2019, un corso con un mental coach internazionale ha liberato il mio potenziale. È stato decisivo.



Un libro, film o citazione che l’ha ispirata?

Il film Ex Machina mi ha colpito molto: fa riflettere sul futuro dell’AI e degli umanoidi.



Come definisce il suo stile di leadership?

Un leader è riconosciuto dal team. Per me significa creare squadra con empatia, professionalità ed etica.



Un consiglio a chi sogna una carriera tech?

Lo studio è importante, ma contano logica e spirito di sacrificio. Per diventare CEO servono pazienza e resilienza. È un ruolo complesso, ma affascinante.



Per conoscere le attività di Neocodex vi consigliamo di visionare il sito www.neocodex.it