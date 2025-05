Dietro l’ecosistema digitale che ha ottimizzato la gestione dei flussi nella Basilica di San Pietro nell’anno del Giubileo c’è HIVE, uno dei quattro pilastri di Assist Group: ad ispirare il fondatore Gianni Prandi è stato il mondo delle api, un “sistema perfetto in cui ognuno fa la sua parte”.



Come Gianni Prandi ha dato vita ad Assist Group

È a San Polo d’Enza, sull’Appennino tosco-emiliano, che nasce Assist Group, centro d’innovazione oggi conosciuto a livello internazionale anche per merito della piattaforma progettata per la Basilica di San Pietro. L’ecosistema digitale ha permesso di ottimizzare la gestione dei flussi in occasione del Giubileo, migliorando al contempo l’esperienza di visita dei pellegrini. Come spiega “Repubblica” in un articolo focalizzato su una delle realtà più all’avanguardia nel campo dell’innovazione tecnologica, è dopo un viaggio negli USA che il fondatore Gianni Prandi ha avuto l’intuizione di come le nuove tecnologie potessero dare un contributo significativo nel rivoluzionare il mondo del marketing strategico e della comunicazione. “Tornato in Italia ho fondato Vidierre.

Andavamo in giro per il mondo per far leggere ai nostri strumenti i programmi che passavano in televisione e collegavamo le informazioni raccolte con i dati di ascolto”: alla società si deve anche la nascita di WOSM© (World Open Source Monitoring), software proprietario di cattura, selezione, elaborazione, analisi e gestione dei dati pensato per consentire a realtà complesse un controllo efficace e unificato dei Big Data relativi sia a fonti interne (call center, file, banche dati) che esterne (tv, stampa, radio, siti web, social network), strutturate e non strutturate.



Quali sono i quattro pilastri di Assist Group

Negli ultimi anni, Assist Group si amplia ulteriormente: “Il mondo digitale iniziava a farsi sempre più complesso e interconnesso. Abbiamo capito che dovevamo iniziare a proporre ai nostri clienti degli ecosistemi, piattaforme di servizi per rispondere in modo più completo ai bisogni loro e delle persone”. Ispirandosi al mondo delle api, nasce HIVE, punto di convergenza di 38 anni di competenza tecnologica, di esperienza, di skills di tutte le realtà che sono parte del Gruppo. HIVE è specializzata nella creazione di ecosistemi integrati come quello realizzato per la Basilica di San Pietro mettendo insieme servizi digitali e fisici e unendo quelle che sono le tecnologie alla base di un ecosistema digitale.

Quarto pilastro di Assist Group è Casa del Sole, azienda agricola produttrice di miele e formaggi: dalla fondazione, la società ha iniziato subito a collaborare con Vidierre, per affinare i sensori e le tecnologie di proprietà sfruttando il movimento delle api. “L’apicoltura fa parte della tradizione della nostra terra e noi fin da subito ci siamo innamorati della struttura dell’arnia, un sistema perfetto in cui ognuno fa la sua parte”, ha rimarcato Gianni Prandi che ha già puntato lo sguardo sul futuro del Gruppo. “Vogliamo fare meglio ciò che abbiamo fatto finora, mantenendo il benessere delle persone al centro del nostro lavoro”, ha spiegato nell’intervista a “Repubblica”.