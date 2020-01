Le sardine ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile l'evento di Bologna del 19 gennaio, che ha permesso di riempire piazza 8 Agosto con 40mila persone.







Ma non si fermano qua. Lunedì, alle 18, le sardine hanno organizzato a Ferrara UN TRENINO PER MATTEO... un trenino umano che dal capolinea di piazza Savonarola procederà fino a piazza Duomo.

Per ricordare alla Ferrara leghista quello che è in realtà, dopo l'incredibile vicenda che ha coinvolto il consigliere Solaroli e, indirettamente, il sindaco Alan Fabbri ed il suo vice Nicola Lodi, ovviamente tutti appartenenti alla Lega.

Noi sardine crediamo sia inconcepibile che un'amministrazione comunale arrivi a tanto e che una città bella e storicamente ben amministrata come Ferrara, finisca sotto i riflettori per l’inchiesta che sta coinvolgendo il Consiglio e la Giunta comunali targati Lega.Aspettiamo risposte chiare alle domande poste dai giornalisti sulla vicenda che coinvolge il Consigliere Solaroli. Questi offrirebbe un posto di lavoro a tempo indeterminato come hostess alla sua collega Ferraresi sul bellissimo, nuovissimo, scintillante trenino di città che ultimamente scorrazza per le vie di Ferrara. Anche noi cerchiamo un posto di lavoro. Possibilmente ‘a tempo indeterminato, 1400 euro al mese e quattordicesima. Non male, no?’Conosciamo l’inglese? Abbiamo esperienza? Portiamo tutti il nostro CV ittico! Chi vorrà, potrà gentilmente chiedere le dimissioni del Consiglio Comunale di Ferrara.