Il 5 agosto riprende la MotoGP con il GP della Repubblica Ceca sulla pista di Brno

Mentre la Formula 1 va in ferie, riprende il campionato del mondo di MotoGP con la decima prova in programma il 5 agosto sulla pista di Brno, da considerare come la prima della seconda parte della stagione che finora ha visto l'affermazione di Marc Marquez e della Honda, con le Yamaha di Rossi e Vinales sul secondo e terzo gradino del podio, ma con il pesarese distanziato di 46 punti.



Sul tracciato del Gran Premio della Repubblica Ceca, Marquez insegue la terza vittoria in quella che sarà la 100esima gara in MotoGP.

«Abbiamo fatto un test a Brno e arriviamo a questo appuntamento da due gare totalmente diverse: una di lotta e l’altra molto più tattica... ho buone sensazioni - ha detto Marquez. - I giorni di vacanza mi sono serviti per ricaricare le batterie.

I nostri avversari sono veloci su tutte le piste e in tutte le condizioni di gara e noi dobbiamo trovare la migliore strategia ogni volta. Il nostro lavoro fino ad ora è stato ottimo e quindi dobbiamo continuare su questa strada.

Arrivo a Brno senza pensare troppo al vantaggio che ho fino a questo momento, per me è come non avere nessun punto sui miei rivali: l’obbiettivo per domenica è vincere!»



Ed anche per Dovizioso domenica sarà record, perché festeggerà la sua gara numero 100 con la Ducati. Queste le sue dichiarazioni: «Ci sono ancora molti punti in gioco. Per ora chi ha fatto la differenza è stato Marquez ma siamo in uno sport condizionato da un milione di fattori e come si può pensare che il campionato sia chiuso? No, non lo è.»