Andrea Ubbiali ospite ad Altramoda, il salotto di Sky condotto da Barbara De Santi

Dopo aver debuttato in tv grazie a Models For Italy, ora l'esperto internazionale di moda e bellezza Andrea Ubbiali ritornerà sul "piccolo schermo" ospite di Altramoda, il salotto sulle reti Sky condotto dalla ex dama di Uomini e donne Barbara De Santi.

Ospite del talk Altramoda, il nuovo format dedicato al mondo del fashion e a tutti coloro che in questo settore hanno creato qualcosa di nuovo e di successo, Andrea Ubbiali si racconta spiegando come e quando ha deciso di intraprendere questa carriera e di come il successo non abbia cambiato il suo modo di vivere e di rapportarsi con le persone che lo circondano.

Per l'esperto di moda e bellezza nato nella provincia bergamasca si stanno aprendo le porte della televisione, tanto che alcune voci lo vedrebbero in queste settimane negli uffici di alcuni tra gli agenti più noti dello show business.