È ormai una realtà concreta la trasmissione condotta da Dario Rigliaco. "Il Salotto del Leggendario" che ospita artisti, autori, cantanti, sportivi e non solo, è il fiore all'occhiello di un progetto che piace sempre di più agli utenti, che ora sono più di mille ad aver attivato l'iscrizione.

Dopo il noto cantante dei Trilli di Genova, Vladimiro Zullo, il cabarettista Carlo Denei o il cantante Alberto (Napo) Napolitano, è stato il turno dell'attrice Carola Stagnaro, di ex giocatori di serie A come Luca Cavallo o Simone Spinelli, di autori come Giorgio Casanova o Giorgio Oddone, di campioni dello sport come Samuele Pugliese o fumettisti internazionali come Mauro Moretti, Youtuber, Tiktoker e tanti tanti altri ospiti illustri legati alla regione Liguria, senza tralasciare il mistero che avvolge il territorio, il conduttore ha avuto l'onore di ospitare non uno ma ben quattro piloti di diversi discipline sportive legate alle due ruote; Massimiliano Tesori e Cesare Fusto per la "velocità su pista", Alessandro Cristiani per l'Enduro Estremo e Giovanni Biggi per il MotoCross.

Un'altra puntata di successo, la prima dopo aver superato "quota1000", ospiti nell'autosalone di Genova Marassi Canevari Auto e Lucauto Genova, che ha permesso di poter portare in trasmissione le moto dei campioni che hanno svelato curiosità e segreti della loro passione in una puntata speciale che andrà in onda in due parti (venerdì 22 e venerdì 29 Novembre 2024), arricchita dalla "rubrica di Arianna", condotta egregiamente da una giovanissima Miss Volto Tv, Arianna Martinelli.

https://www.youtube.com/watch?v=zy0GTk5Uer4

Ma tutto ciò è avvenuto in concomitanza di un ascesa trionfante della puntata precedente, che in pochi giorni era già stata vista da più di 500 utenti, quella sul Northern Soul, una sottocultura musicale diffusasi nell'Inghilterra settentrionale e le Midlands a partire dai tardi anni sessanta e che raggiunse il massimo della popolarità negli anni settanta. A raccontarne la storia Filippo Frumento e Filippo Berardi, arrivati in trasmissione a bordo di una Lambretta!

https://www.youtube.com/watch?v=VCCUbwoMI2M&t=6s

Molto più di una trasmissione, "Il Leggendario" non è solo un personaggio, ma un vero e proprio progetto sempre alla ricerca di eccellenze, progetti, artisti e discipline da valorizzare, da far conoscere ma soprattutto da raccontare, all'interno di uno spontaneo a piacevole "salotto".

Se hai un'arte o un progetto da valorizzare, contatta [email protected] e proponi la tua realtà per il "Salotto del Leggendario". Il team sarà lieto di prenderlo in considerazione.

Il canale è disponibile direttamente qui: https://youtube.com/@darioilleggendario4746?si=Us_duJUdxQCwYXpV